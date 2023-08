Omicidio Mahmoud, la mamma e il papà dall’Egitto: “Giustizia per nostro figlio, vogliamo piangere il suo corpo”

Genova. “Chiediamo giustizia per nostro figlio, vogliamo almeno riavere il suo corpo per poterlo piangere”. E’ questo l’appello disperato della madre e del padre di Mahmoud Abdalla, il ragazzo di 19 anni ucciso e fatto a pezzi, secondo quanto appurato finora dalle indagini, dai suoi datori di lavoro, titolari di un barber shop a Sestri Ponente.

La donna e il marito, insieme alla sorella minore di Mahmoud, una adolescente disabile, sono stati intervistati dalla tv egiziana En Mars, Occhio d’Egitto. La giornalista li fa parlare a lungo nel salotto di casa, nella città di Fayyum, 100 chilometri a sud del Cairo.

L’intervista, lunga circa 11 minuti, è stata pubblicata anche sui social e da lì è rimbalzata in Italia. Dove vive il fratello maggiore di Mahmoud che, però, non se l’era sentita di avvertire i genitori a casa della terribile notizia.

“Io non sapevo niente, avevo sentito Mahmoud domenica sera al telefono, ci chiamava quasi tutti i giorni per dirci cosa avesse fatto, se stesse bene, era un bravo ragazzo – racconta la madre – poi sono andata al mercato, ero con la mia bambina, non posso mai lasciarla sola, e delle persone mi hanno detto che dai media avevano saputo della morte del mio piccolo figlio”.

Anche la famiglia del 19enne aveva saputo che il ragazzo aveva qualche problema con i datori di lavoro, ma forse il giovane non era entrato troppo nello specifico per non preoccupare mamma e papà. “Sapevamo che lavorava molto ed era pagato troppo poco”. Eppure Mahmoud aiutava, per quanto possibile: “Ci inviava denaro, a volte, ed erano soldi importanti anche per aiutare la sua sorellina, che è malata”.

I genitori del ragazzo lanciano un appello alle autorità italiane. Chiedono di poter riavere almeno il corpo del giovane per poterlo seppellire e piangere in patria. Ma il cadavere, al momento, non può che restare sotto sequestro. L’inchiesta non è affatto conclusa e peraltro non è mai stata ritrovata la testa del 19enne, mutilato e gettato in mare dai suoi assassini.

Intanto dalle carte dell’inchiesta emergono nuovi dettagli che potrebbero inguaiare i due arrestati: Abdelwahab Kamel (Tito) e Abdelghani Ali (Bob), connazionali della vittima. Uno dei due, Tito, la sera in cui è stato fermato dai carabinieri aveva con sé 2000 euro in contanti.

Soldi che erano stati appena prelevati dall’appartamento di via Vado dove vivevano tutti i garzoni dell’esercizio, ipotizzano gli inquirenti, sarebbero potuti servire a pianificare una fuga all’estero. D’altronde l’altro titolare della barberia, Mohamed Ali (Aly) era già tornato in patria alla fine di giugno, pochi giorni dopo un accertamento della guardia di finanza nel negozio.

Da chiarire se quel denaro possa rappresentare oltre che un riferimento sul rischio di fuga dell’uomo anche una prova del giro di racket nei confronti dei giovani immigrati dal nord Africa. Una delle ipotesi investigative sul movente dell’omicidio infatti è che Mahmoud si fosse ribellato a un meccanismo di ricatti e minacce e per questo avesse deciso di andare a lavorare da un altro barbiere, a Pegli.