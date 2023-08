Omicidio Mahmoud, sulla saracinesca della barberia il ricordo struggente di amici e colleghi

Genova. “Il tuo sorriso non verrà mai dimenticato, uno sguardo al cielo e il dolore nel cuore, ciao Mahmoud“. Lo striscione scritto dagli amici e dai colleghi di Mahmoud Abdalla, il 19enne egiziano ucciso e fatto a pezzi, copre il nastro bianco e rosso e l’istanza di sequestro da parte della procura sulla saracinesca della barberia di via Merano, a Sestri Ponente, dove il ragazzo lavorava e dove, se le ipotesi investigative saranno confermate, ha conosciuto chi lo ha ammazzato.

Oltre allo striscione e alcuni palloncini bianchi e azzurri tanti fiori, lasciati anche da cittadini del quartiere, che magari non conoscevano il giovanissimo parrucchiere ma che sono rimasti colpiti dalla storia terribile del suo delitto e da quel volto pulito e sorridente che tanto sta circolando sui media e sui social.

Una sorta di altare per dire addio a un amico, alternativo a qualsiasi altra forma di commiato visto che il corpo di Mahmoud Abdalla resta a disposizione dell’autorità giudiziaria fino a quando non saranno concluse le indagini.

Nei giorni scorsi i genitori di Mahmoud, durante un’intervista alla tv egiziana En Masr, hanno chiesto che venga restituito loro il corpo del figlio in modo da poter svolgere il rito del funerale. Ricordiamo che il cadavere del 19enne è stato mutilato di mani e testa, quest’ultima mai ritrovata.

Intanto prosegue l’attività investigativa. Restano in carcere con l’accusa di omicidio i due datori di lavoro di Mahmoud, Abdelwahab Kamel detto Tito, 27 anni, e Abdelghani Ali detto Bob, 26 anni. Si fa sempre più strada la pista di un racket messo in piedi all’interno della barberia nei confronti dei ragazzi che vi lavoravano.

Si attende inoltre il rientro in Italia dall’Egitto di Mohamed Ali detto Aly, l’effettivo titolare del barber shop di via Merano, volato nel paese nordafricano pochi giorni dopo un’ispezione della finanza all’interno dell’esercizio.

Il suo avvocato ha spiegato che è intenzione dell’uomo tornare in Italia e chiarire la propria posizione. A inguaiarlo due telefonate fatte a Mahmoud poche ore prima che il ragazzo venisse ucciso.

E’ stato Aly a dire al giovane di recarsi nell’appartamento di via Vado, a Sestri, per avere il denaro che gli spettava come retribuzione del lavoro nella barberia. Ma è da capire se si trattasse di una trappola o se Aly fosse in buona fede.