Omicidio Mahmoud, trovate tracce di sangue anche nella barberia di Chiavari

Genova. Arrivano i primi risultati dagli accertamenti svolti dagli esperti del Ris di Parma nell’ambito dell’indagine sulla morte di Mahmoud Abdalla, il ragazzo egiziano di 18 anni trovato morto lunedì 24 luglio nelle acque davanti a Santa Margherita. Un giovane barbiere ucciso e poi mutilato, secondo la procura di Genova, dal datore di lavoro Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito”, e da Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob”, fratello del co-titolare Aly, che al momento dell’omicidio era in vacanza in Egitto.

I carabinieri del Ris hanno infatti trovato tracce di sangue sia nell’appartamento-dormitorio di via Vado, a Sestri Ponente (luogo del delitto secondo gli investigatori del nucleo investigativo e provinciale di Genova del comandante Michele Lastella), sia nella barberia di Chiavari, dove Tito e Bob sono stati immortalati la notte del delitto con la grande valigia in cui hanno trasportato il corpo di Mahomoud prima di liberarsene in mare, mutilato di testa e mani.

La ricostruzione del delitto, avvenuto stando a quanto accertato per impedire al ragazzo di cambiare lavoro e, si sospetta, di denunciare irregolarità nella gestione dei contratti e nei pagamenti, punta sul fatto che l’omicidio vero e proprio sia avvenuto nell’appartamento di via Vado dove Mahmoud viveva con altri giovanissimi dipendenti della barberia di via Merano, e dove sarebbe stato attirato con un pretesto proprio per essere ucciso e messo a tacere. Poi il corpo è stato portato a Chiavari a bordo di un taxi, chiuso in una valigia, è stato trasferito all’interno della barberia di corso Dante 60, e nel cuore della notte trasportato a piedi, sempre in valigia, sino alla foce dell’Entella.

È qui, sulla spiaggia, che sempre secondo gli inquirenti coordinati dalla pm Daniela Pischetola, il corpo di Mahmoud – ucciso con tre coltellate a stomaco, fegato e cuore – sarebbe stato decapitato e mutilato delle mani con una mannaia prima di essere buttato in acqua, con l’obiettivo di lasciare alle correnti il compito di trascinarlo al largo. Il cadavere era stato poi recuperato la sera di lunedì 24 luglio al largo di Santa Margherita, le mani trovate sulla spiaggia a qualche centinaio di distanza l’una dall’altra. Della testa, invece, ancora nessuna traccia.

Le tracce di sangue trovate in via Vado e in corso Dante verranno adesso analizzate per attribuirle eventualmente alla vittima, e confermare così la ricostruzione degli inquirenti. Difficile accertare se le mutilazioni siano effettivamente avvenute sulla spiaggia, come sostenuto dai due imputati durante il primo interrogatorio, a causa delle mareggiate, ma la quantità di sangue trovata nei due appartamenti non sarebbe compatibile con mutilazioni di quel genere, anche se entrambi gli appartamenti sono stati ripuliti. Le indagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito di tracciare gli spostamenti di tutti i protagonisti di questa atroce vicenda, non mostrerebbero macchie sulla valigia in cui è stato trasportato il corpo, ma anche questo è poco indicativo. Quello che i carabinieri vogliono accertare è dunque se il corpo di Mahmoud sia stato mutilato sulla spiaggia, come sostenuto dai due imputati, o se la mutilazione sia avvenuta in via Vado o in corso Dante.

Il movente è invece ancora in fase di verifica, e si attende anche il rientro dall’Egitto di Aly, titolare della barberia di via Merano, tornato in patria il 26 giugno. L’uomo ha fornito agli inquirenti un video in cui si sente Tito ammettere di avere ucciso Mahmoud ma che “non voleva”, ma resta fondamentale per gli inquirenti accertare il ruolo giocato nella vicenda da Aly, che il giorno stesso dell’omicidio ha parlato telefonicamente con il ragazzo ed era al corrente dei dissidi con Tito, in particolare, per la decisione di lasciare il lavoro e passare alla concorrenza. Un nuovo super testimone ha inoltre confermato che alla base dei dissidi c’erano inoltre stipendi arretrati e ancora non pagati.