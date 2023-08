Omicidio Mahmoud, un corteo per il giovane ucciso e decapitato. Gli amici: “Fiori in mare per rendergli omaggio”

Genova. Un corteo per ricordare Mahmoud Abdalla, il 19enne egiziano brutalmente ucciso lo scorso 23 luglio, il corpo senza vita decapitato e mutilato delle mani e poi gettato in mare nel tentativo di farne perdere le tracce. Lo stanno organizzando ormai da settimane gli amici del ragazzo, che già dalle ore successive al ritrovamento del corpo hanno invocato giustizia dicendosi certi che non si trattasse – come ipotizzato inizialmente – di un incidente, ma di un delitto.

La giornata prescelta per la manifestazione in ricordo di Mahmoud è sabato 19 agosto: appuntamento alle 15.30 in piazza della Vittoria, per giungere poi alla Foce e gettare fiori in mare per rendere omaggio al giovane parrucchiere ucciso – secondo gli inquirenti – da Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito”, uno dei sue gestori della barberia di Sestri Ponente Aly’s Barber Shop, e da Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob”, fratello del co-titolare, Aly.

“Pensavamo, per chi poteva, di fermarci poi a mangiare una pizza e fare serata tutti insieme per ricordarlo, ma sempre con il sorriso”, si legge sulla chat aperta nei giorni immediatamente successivi al delitto, una piazza virtuale con 150 partecipanti che ormai dal 24 luglio, giorno del ritrovamento del corpo, si sono ritrovati insieme, fisicamente e virtualmente, per affrontare il dolore e lo choc. Sempre dagli amici, tutti giovanissimi e residenti in varie zone d’Italia, è partita una raccolta fondi per inviare denaro alla famiglia di Mahmoud, in Egitto, padre, madre e sorella disabile.

Proseguono intanto le indagini sull’omicidio, i cui contorni sembrano ormai sempre più chiari. Mahmoud è stato ucciso domenica 23 luglio nell’appartamento-dormitorio di via Vado, a Sestri Ponente, da Tito e Bob. Attirato in una trappola, per gli investigatori del comandante dei carabinieri Michele Lastella e la pubblico ministero Daniela Pischetola, e colpito con tre coltellate perché aveva deciso di lasciare il lavoro nella barberia e lavorare per un altro salone a Pegli. Giovane, Mahmoud, ma disposto a lottare per i suoi obiettivi: aveva chiesto a gran voce i soldi che gli erano dovuti per il lavoro nel salone di Sestri, si era lamentato per la paga troppo bassa e le lunghe ore trascorse in piedi, e forse aveva minacciato i titolari di denunciarli nel caso in cui non lo avessero “liberato”. Da qui, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, la decisione di Tito e Bob di metterlo a tacere e l’organizzazione della trappola.

I dissidi tra Mahmoud e i gestori della barberia erano noti agli amici e ai colleghi del ragazzo, così come all’ex datore di lavoro, titolare del salone del centro storico in cui aveva lavorato i primi tempi. Ascoltato una decina di giorni fa, l’uomo ha confermato che Mahmoud lo aveva contattato riferendogli appunto dei problemi a farsi pagare stipendi arretrati. Litigi e tensioni sono stati confermati da altri amici del giovane. La ricostruzione del delitto punta sul fatto che l’omicidio vero e proprio sia avvenuto nell’appartamento di via Vado dove Mahmoud viveva con gli altri giovanissimi dipendenti della barberia di via Merano, e dove sarebbe stato attirato con un pretesto proprio per essere ucciso e messo a tacere. Poi il corpo è stato portato a Chiavari a bordo di un taxi, chiuso in una valigia, è stato spostato all’interno dell’altra barberia di Aly, in corso Dante 60, e nel cuore della notte trasportato a piedi, sempre in valigia, sino alla foce dell’Entella.

Sulla spiaggia, stando agli accertamenti condotti, il corpo di Mahmoud è stato decapitato e mutilato delle mani con una mannaia e poi buttato in acqua, con l’obiettivo di lasciare alle correnti il compito di trascinarlo al largo. Il cadavere era stato poi recuperato la sera di lunedì 24 luglio al largo di Santa Margherita, le mani trovate sulla spiaggia a qualche centinaio di distanza l’una dall’altra. Della testa, invece, ancora nessuna traccia. Gli esperti del Ris di Parma hanno trovato tracce di sangue sia in via Vado sia in corso Dante, a conferma della ricostruzione, e si attende ancora il rientro di Aly, il titolare della barberia, dall’Egitto per ascoltarlo.