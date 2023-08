Omicidio Mahmoud, il lungo sopralluogo del Ris: trovate tracce di sangue nell’appartamento di via Vado

Genova. E’ durato circa 4 ore e mezza il sopralluogo del Ris di Parma nell’appartamento di via Vado a Sestri ponente, dove secondo i militari del nucleo investigativo dei carabinieri coordinati dal colonnello Michele Lastella è stato ucciso Mahmoud Abdalla, il ragazzo egiziano di 18 anni ammazzato e poi mutilato dal suo ex datore di lavoro Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito” e da Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob”, fratello del co-titolare Aly, che al momento dell’omicidio era in vacanza in Egitto.

Secondo quanto emerso durante le lunghe indagini tecniche i carabinieri dei Ris hanno rilevato alcune tracce di sangue che ora saranno analizzate in laboratorio. L’appartamento era stato completamente ripulito dopo l’omicidio ma gli strumenti a disposizione del reparto investigazioni scientifiche dell’Arma hanno consentito di repertare comunque elementi utili alle indagini coordinate dalla pm Daniela Pischetola.

Terminato il sopralluogo in via Vado i carabinieri del Ris si sono diretti a Chiavari per effettuare un secondo sopralluogo nella barberia di corso Dante 60 dove il corpo di Mahmoud è stato portato in una grossa valigia utilizzando un taxi.

Lì secondo le ipotesi investigative, anche in questo caso corroborate dalle telecamere di sorveglianza i due, arrivati in serata e poi usciti in città, sono tornati in piena notte tra le 3 e le 4 e, caricata sulle spalle la valigia con il cadavere del 18enne si sono recati alla foce dell’Entella dove avrebbero – ma qui le telecamere non sono presenti – fatto a pezzi il corpo tagliando la testa e le mani per gettare tutto in mare.

Il punto dell’ultima ripresa video, come si legge nell’ordinanza del gip Michela Catalano è a 160 metri da punto dove sarà ritrovata una mano del povero ragazzo.

La mattina successiva intorno alle 10 Bob è stato ripreso dalle telecamere mentre usciva dal cancello pedonale sul retro della barberia mentre si dirigeva con due sacchi dell’immondizia verso i cassonetti lì vicini e poco dopo alle ore 10.16, 47 era ripreso mentre usciva, con una valigia di grosse dimensioni coperta di polvere bianca, verosimilmente calce. I carabinieri sono riusciti a recuperare la valigia, rilevando che era stata riempita di calce che viene utilizzata, spiega una fonte investigativa, per assorbire i fluidi corporei, una pratica molto utilizzata proprio in Egitto.

Praticamente impossibile invece poter rilevare ulteriori tracce sulla spiaggia alla foce dell’Entella dove dovrebbe essere avvenuta la mutilazione a causa delle mareggiate durate alcuni giorni. E se le mani e i corpo del povero Mahmoud sono state ritrovate nel giro di 24 ore, della testa probabilmente portata chissà dove dalla corrente, ancora nessuna traccia. La mutilazione sarebbe avvenuta o per dare un’ulteriore punizione al ragazzo che andandosene a lavorare altrove gli avrebbe secondo alcune testimonianze portato via clienti e scatenato una violenza senza senso oppure, ipotizza il gip, per impedire il riconoscimento del ragazzo. Ma i due assassini hanno fatto male i loro conti visto che Mahmoud, essendo arrivato in Italia da minore non accompagnato, era stato fotosegnalato e il ritrovamento di una delle mani aveva consentito l’immediata identificazione tramite le impronte digitali.