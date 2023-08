Omicidio Mahmoud, domani i sopralluoghi del Ris di Parma. Il supertestimone: “Gli assassini gli dovevano stipendi arretrati”

Genova. “Lo hanno ucciso perché gli dovevano degli stipendi arretrati“. E’ quanto ha raccontato ai carabinieri del nucleo investigativo, guidati dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo il supertestimone e titolare di una barberia in via del Campo nel centro storico, circa l’omicidio di Mahomoud Abdalla, il 19enne ucciso e fatto a pezzi da Ahmed Gamal Kamel Abdelwahab, detto Tito, e Mohamed Ali Abdelghani, detto Bob.

L’uomo, anche lui egiziano, nel cui negozio Mahmoud aveva lavorato fino alle fine del 2022, ha contattato gli inquirenti mentre era in vacanza in Egitto ed è stato interrogato ieri, non appena rientrato in Italia.

Intanto proseguono le indagini coordinate dal sostituto procuratore Daniela Pischetola. Domani gli esperti del Ris di Parma andranno nell’appartamento di via Vado, dove il giovane viveva insieme ad altri colleghi, e nei negozi di via Merano, a Sestri Ponente, e in via Dante a Chiavari. I sopralluoghi serviranno a cercare tracce biologiche per ricostruire con esattezza dove il ragazzo è stato ucciso e poi fatto a pezzi. Dalle indagini è emerso che i due assassini domenica 23 luglio hanno contattato la vittima dicendogli di andare nell’appartamento di via Vado dove gli avrebbero dato i soldi che gli spettavano. Per gli inquirenti sarebbe stata una trappola e in quell’abitazione sarebbe stato invece ucciso. Poi sarebbe stato infilato in una valigia e con un taxi i due si sarebbero fatti portare fino a Chiavari dove avrebbero decapitato il cadavere e amputato le mani per non farlo riconoscere. I resti sarebbero poi stati buttati alla foce del fiume Entella.

Gli amici di Mahmoud intanto si stanno organizzando per un raduno in suo ricordo che potrebbe essere organizzato già questo fine settimana. Ancora non è stata decisa una data né un luogo dove incontrarsi per commemorare l’amico, ma si sa alcuni amici arriveranno da fuori Genova.

Stamani intanto sulla saracinesca della barberia di Sestri ponente che è stata sequestrata dai carabinieri il ricordo struggente di amici e colleghi.