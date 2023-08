Mahmoud ucciso e mutilato per avere violato il “codice d’onore”: il ragazzo si è difeso a morsi

Genova. Una “volontà di controllo” sui ragazzini appena usciti dalle comunità per stranieri, assunti nelle barberie come lavoranti e marcati a vista, così da “dimostrare ed affermare a tutti l’impossibilità di discostarsi dai loro voleri”. Per il gip Milena Catalano è in questo contesto che è maturato l’omicidio di Mahmoud Abdalla, il 18enne egiziano ucciso il 23 luglio scorso in un appartamento di via Vado, a Sestri Ponente, il suo cadavere decapitato e mutilato delle mani gettato poi in mare a Chiavari per farne perdere le tracce. Una mutilazione che per la giudice “appare pianificata a priori”, e finalizzata anche a “punirlo in modo ulteriore di qualche sgarro a una sorta di codice d’onore“.

Per il delitto sono in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere in concorso Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob”, fratello di uno dei titolari dei saloni “Aly Barber Shop” di via Merano e di via Bixio, a Chiavari, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito”, co-titolare deli saloni insieme con Abdelghani Aly. Il gip mercoledì ha convalidato il fermo, ripercorrendo le tappe di una vicenda dai contorni atroci, ed è altamente probabile alla luce di nuove prove che venga contestata anche la premeditazione. I filmati delle telecamere di sorveglianza di Sestri Ponente, infatti, dimostrano come Tito e Bob, poche ore prima del delitto di Abdalla, abbiano acquistato in via Sestri un coltello e una mannaia, usati con tutta probabilità per uccidere e poi sezionare il corpo del ragazzo. Una premeditazione legata anche alle modalità con cui i due gestivano il personale delle barberie, composto principalmente da giovanissimi arrivati in Italia ancora minorenni: assunti appena maggiorenni e usciti dalle comunità per straniero, venivano fatti lavorare su turni lunghissimi con paga base, ospitati in un appartamento-dormitorio in via Vado, luogo del delitto, previo pagamento di 100 euro alla settimana.

“L’intera vicenda adombra la volontà dei due di imporre sui ragazzini appena usciti di comunità per stranieri e assunti nelle loro barberie il proprio controllo così da dimostrare ed affermare a tutti l’impossibilità di discostarsi dai loro voleri”, sottolinea il gip nell’ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare in carcere, disposta alla luce del “concreto il pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto che presso le barberie erano impiegati a lavorare numerosi ragazzi e che questi dipendevano dal punto di vista economico ed abitativo dai due indagati”. Per il gip Tito e Bob hanno agito in modo lucido e organizzato, con estrema freddezza: accertato che Abdalla voleva lasciare il lavoro, hanno provato a farlo desistere più volte, minacciando anche il titolare di un altro salone, a Pegli, in cui il ragazzo intendeva lavorare, e poi hanno deciso di passare alle vie di fatto vedendo che il giovane non desisteva.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti i due hanno attirato il ragazzo nell’appartamento di via Vado, forse con la scusa di dargli il resto dei soldi che gli spettavano, vi si sono presentati dopo avere comprato le armi e poi l’hanno legato (il ragazzo ha infatti cercato di difendersi a morsi, riuscendo a ferire Tito) e ucciso con almeno tre coltellate sferrate al cuore, allo stomaco e al fegato. Poi hanno organizzato il trasferimento del cadavere a Chiavari usando un taxi, hanno scelto il luogo in cui disfarsene – la foce dell’Entella – lo hanno mutilato sulla spiaggia e hanno gettato il corpo in mare, decisi a farlo scomparire o comunque a ritardarne il più possibile il riconoscimento. Hanno ripulito la scena del crimine, hanno fatto sparire le armi, hanno ricoperto di calce la valigia in cui hanno trasportato il cadavere. Tutto, sottolinea il gip, nel giro di qualche ora. E dopo il delitto, per ingannare le ore di attesa prima di sbarazzarsi del corpo, i due sono usciti “per svagarsi” in giro per Chiavari – lo dimostra anche un controllo da parte della polizia avvenuto la notte tra domenica e lunedì – atteggiamento che smentirebbe inoltre quanto detto dai due durante i primi interrogatori, ovvero che entrambi avrebbero agito per timore dell’altro, in uno scambio di accuse reciproche. Eppure per tutto il tempo, dall’acquisto delle armi alla trattativa con Mahmoud sino alla mutilazione del cadavere, sono sempre rimasti insieme.

Pur nell’estrema lucidità, i due hanno comunque commesso degli errori che hanno consentito agli investigatori, coordinati dalla pm Daniela Pischetola, di chiudere il cerchio su di loro nel giro di una settimana. Oltre ai filmati delle telecamere di sorveglianza e ai tabulati telefonici, che hanno permesso di ricostruire praticamente nel dettaglio gli spostamenti di tutti i protagonisti, ci sono gli abiti insanguinati – presumibilmente di Tito – trovati nella barberia, e le testimonianze relative ai litigi avuti con Abdalla nei giorni precedenti al delitto. Come sottolinea anche il gip, però, nessuno dei cinque ragazzi che abitavano in via Vado ha detto di essersi accorto di eventuali tracce di sangue rimaste nell’appartamento, nonostante che il mobilio – un armadio usato come letto, in particolare – sia stato spostato solo nei giorni successivi. Un segno, per il giudice, che i ragazzi sarebbe stati sottoposti a pressioni e indotti al silenzio, sempre nell’ambito dello stesso sistema di controllo e soggiogamento con cui venivano gestiti gli affari della barberia. Due soggetti dall’indole irosa e vendicativa, propensi all’uso della violenza gratuita, a cui ricorrono per risolvere le controversie personali”.

L’impianto accusatorio insomma si fa sempre più solito, anche se ancora non è stata trovata traccia della testa – Bob ha riferito agli inquirenti che Tito l’avrebbe lanciata sugli scogli nei pressi della colmata – e gli investigatori stanno ancora cercando di riempire alcuni vuoti. I due fermati, intanto, restano in carcere, alla luce del concreto rischio di fuga per tornare in Egitto.