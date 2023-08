Oltre un chilo di cocaina nascosta in casa: arrestati pusher che rifornivano il mercato del centro storico

Genova. Lunedì 31 luglio il GOCS (Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti) della Polizia Locale di Genova, con la collaborazione del gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Genova, a seguito di una perquisizione domiciliare in un appartamento di Rivarolo ha sequestrato un panetto di oltre un chilo di cocaina destinato a essere spacciato nel centro storico. Sono state arrestate due persone, tradotte alla Casa Circondariale di Marassi e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, condotta con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza che ha collaborato anche agli accertamenti tecnici su utenze e intestazioni finanziarie, è stata portata a termine dopo circa un mese di appostamenti che hanno consentito di individuare i frequentatori dell’appartamento. Si trattava di due soggetti irregolari sul territorio, già noti come fornitori dei pusher dei vicoli, fermati e trasferiti questa mattina al carcere cittadino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

«Questi ultimi arresti si collocano nel solco di un’importante e costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio cittadino e in particolare nel centro storico – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Sergio Gambino – Un’attività che, da inizio anno, ha consentito di arrestare 63 persone e di sequestrare circa 6 chili di droga di cui 5 solo di cocaina, grazie al grande lavoro dei nostri agenti in sinergia con le altre forze dell’ordine quali Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. Anche a nome dell’Amministrazione, voglio ringraziare ancora una volta tutti gli uomini e tutte le donne in divisa che lavorano ogni giorno, con innato senso del dovere e spirito di servizio, per rendere più sicura la nostra città».