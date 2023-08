Offre crack a un carabiniere in borghese, arrestato pusher 20enne in centro storico

Genova. Un italiano di 20 anni, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di offrire crack a un carabiniere in borghese.

È successo in via San Luca, durante un servizio di controllo del centro storico da parte dei militari del nucleo operativo di Genova. Il giovane si è avvicinato a uno di loro e, scambiandolo per un potenziale consumatore, gli ha offerto la droga.

Il ragazzo a quel punto è stato prontamente bloccato e perquisito. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di oltre 20 dosi di crack e cocaina, hashish e denaro contante ritenuto provento dell’illecita attività.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.