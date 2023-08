Odissea al pronto soccorso del Villa Scassi, Asl 3: “Troppi accessi impropri, serve un filtro sul territorio”

Genova. Dodici ore per farsi visitare al pronto soccorso del Villa Scassi con un codice arancione per un’arteria occlusa. Il caso denunciato da Elena Bartucci, residente a Busalla, riaccende i riflettori sulla situazione critica del sistema di emergenza-urgenza, a Genova come nel resto d’Italia. “Sicuramente il signore ha aspettato troppo e questo è fuori di dubbio – replica Maria Caltabellotta, direttrice sanitaria della Asl 3 – ma credo sia necessario iniziare a cambiare ottica e valutare tutto ciò che l’azienda sta facendo per evitare l’accesso in maniera appropriata al pronto soccorso”.

“Se facciamo un’analisi abbiamo ben chiaro che più del 65% dei soggetti che vanno a occupare quella sala d’attesa non dovrebbero esserci – interviene Gianlorenzo Bruni, direttore sociosanitario facente funzione e direttore del Distretto 10 -. Questo va ad aggravare i tempi per prendere in carico anche gli altri pazienti. Il ministero della Salute dovrebbe pensare a due azioni. La prima ricetta è un filtro da parte del territorio, per far sì che i codici bianchi, parte dei verdi e qualche azzurro trovino risposta da parte dell’assistenza primaria. La seconda ricetta è la presa in carico dei pazienti cronici, molti dei quali sono anziani: non dobbiamo aspettare che le malattie si riacutizzino, bisogna prevenire e rispondere in anticipo”.

La speranza, insomma, è che la situazione cambi radicalmente grazie alle case di comunità finanziate dal Pnrr. Strutture in cui i pazienti meno gravi potranno trovare cure (24 ore su 24 nei punti hub) senza affollare i pronto soccorso. Nel territorio della Asl 3 saranno in tutto 14: all’ex Coproma di Voltri, a Campo Ligure, nell’ex ospedale Martinez di Pegli, nei palazzi della salute di Sestri Ponente e Fiumara, nell’ex scuola Trucco di Bolzaneto, nell’ex ospedale Frugone di Busalla, nell’ospedale Celesia di Rivarolo, nella casa della salute di via Assarotti, all’Evangelico di Castelletto, all’ex Doria di Struppa, in via Archimede, alle case della salute di Quarto e Recco.

All’interno ci saranno medici di medicina generale, ma non solo. “Dovranno garantire la presa in carico del paziente a 360 gradi, con una risposta non solo sanitaria ma anche sociosanitaria – ricorda Bruni -. Nelle case di comunità dovremo trovare gli assistenti sociali del Comune, gli sportelli del terzo settore, i fisiatri, gli ortopedici. Non deve diventare un mega-studio, altrimenti se perderebbe l’equità della distribuzione territoriale”.

Nel frattempo, però, le case di comunità non esistono ancora, il personale è sempre carente e i pronto soccorso sono spesso vicini al collasso. “In Valpolcevera i colleghi si sostituiscono uno con l’altro, non mi risulta di aver ricevuto notizie di studi che chiudono in estate – riprende Bruni -. È chiaro che questa risposta è comunque insufficiente. Per fortuna i giovani ci stanno dando una mano, i nuovi specializzati sono quasi tutti in trincea quest’estate. Stiamo cercando di garantire la guardia medica e diamo un supporto ai medici di famiglia dal punto di vista burocratico, lavorando con le aggregazioni funzionali territoriali. Speriamo che arrivi presto il nuovo accordo collettivo nazionale, ci sono già tavoli aperti con la Regione”.

Intanto resta chiuso dal 2020 il punto di primo intervento dell’ospedale Gallino di Pontedecimo che potrebbe supplire almeno in parte al Villa Scassi per chi arriva dall’entroterra. Per riattivarlo la Asl 3 aveva tentato di reclutare medici d’urgenza aprendo anche agli specializzandi, ma il bando era andato deserto al momento di sostenere la prima prova selettiva. “Continueremo a pubblicare bandi finché non troveremo personale – assicura Caltabellotta – e al momento non possiamo dare tempistiche per la riapertura. Ma al Gallino è comunque aperto per 12 ore al giorno un ambulatorio per la bassa intensità di cura. Purtroppo è poco utilizzato, ma potrebbe dare risposte ad alcuni pazienti che si rivolgono al pronto soccorso”.