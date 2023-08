Ocean Viking, l’appello da Genova contro il Governo: “Sbarcare i migranti nel porto più sicuro”

Genova. “I migranti della Ocean Viking devono poter sbarcare nel porto più sicuro e l’emergenza meteo diramata in queste ore rende ancora più incomprensibile la scelta di Genova come porto di arrivo”. È l’appello lanciato in queste ore da Camera del Lavoro, Cgil e una serie di realtà associative genovesi mentre la nave che ha soccorso 439 persone in mare è stata dirottata su Vibo Valentia per una tappa intermedia.

A firmare la nota sono Camera del Lavoro di Genova, Cgil Liguria, GenovaSolidale, Comunità di San Benedetto al Porto, Libera Liguria, Arci Genova e Liguria, Legambiente Liguria, Pacifisti/e dell’ora di silenzio, Genova che Osa, Ambulatorio internazionale città aperta, Anpi Genova, Il Cesto, Acli Liguria, Rete NoBavaglio, Rete studenti Medi Genova, Circolo Vega. L’elenco è in aggiornamento

“La volontà del Governo di distribuire i migranti in porti lontani non è accettabile perché impone a donne e uomini in forte sofferenza fisica e psicologica una ulteriore condizione di pesante disagio senza alcun potere deterrente nei confronti di chi lascia la propria terra per salvare la vita propria e dei propri cari e sperare in un futuro migliore – si legge nell’appello -. Allungare i tempi di navigazione, anche di fronte a condizioni meteo estreme, è una scelta che si accanisce su profughi già in grande sofferenza e appare più come una persecuzione piuttosto che un aiuto umanitario“.

“Il Codice della navigazione internazionale prevede di fa sbarcare i naufraghi nel primo porto sicuro, regola di comportamento ripresa anche dalla convenzione Sar di Amburgo, elementi che saranno al centro dell’incontro richiesto al Prefetto di Genova al quale verrà chiesto di farsi da tramite per chiedere al Governo di far sbarcare i migranti nel primo porto sicuro: è una questione di umanità, non si può giocare con la pelle degli esseri umani”, concludono la Cgil e gli altri firmatari.