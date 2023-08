La Ocean Viking a Genova tra domenica e lunedì: a bordo 272 persone, si lavora allo sbarco

Genova. Arriverà a Genova con tutta probabilità tra domenica e lunedì la Ocean Viking, la nave del network Sos Mediteranèe che giovedì ha salvato 272 migranti da tre imbarcazioni sovraccariche in difficoltà al largo della Libia. Si tratta di persone di 23 nazionalità diverse, e tra loro ci sono 32 minori non accompagnati, 9 neonati e 5 persone con disabilità.

Tutti sono stati imbarcati a bordo della Ocean Viking e sottoposti a visite mediche. Venerdì mattina in prefettura si è tenuto un tavolo tecnico per la gestione degli arrivi nel capoluogo ligure, e le prime informazioni hanno confermato che la nave si trova a 650 miglia da Genova, e che per giungere nel capoluogo ligure saranno necessari circa tre giorni di navigazione.

Nel corso della riunione è stato stabilito che la nave attracchi al ponte Doria, dove saranno istituite postazioni di polizia e sanitarie per gli sbarchi. Da lì i migranti verranno trasferiti nelle strutture di accoglienza attraverso un servizio di bus disposto dalla prefettura. Ed è proprio l’accoglienza il nodo da sciogliere: a Genova le strutture sono già sovraccariche, con circa 1.000 persone in più rispetto allo scorso anno, e i bandi per reperire nuovi operatori non hanno dato i risultati sperati.

In Liguria, a fine luglio, i richiedenti asilo erano oltre 5.400. L’ultimo sbarco significativo è avvenuto venerdì 11 agosto, quando la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, è arrivata a La Spezia con a bordo i naufraghi soccorsi tra le coste nordafricane e la Sicilia la notte fra il 7 e l’8 agosto. Alla vigilia di Ferragosto la prefettura aveva pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per individuare 50 posti per minori non accompagnati per un periodo di 6 mesi, un appalto del valore massimo di 655.200 euro, con una cifra a minore stimata in 60 euro al giorno. A questo si aggiunge un altro bando prefettizio, finalizzato a rinnovare i contratti in scadenza a settembre per la copertura di 2.500 posti. Sempre meno, però, gli operatori disposti a partecipare, già in seria difficoltà nella gestione degli arrivi precedenti.

Anche le operazioni di sbarco dovranno poi essere organizzate nel minimo dettaglio per far sì che tutto proceda senza intoppi. Nel pomeriggio di venerdì è previsto un sopralluogo tecnico in Stazione Marittima per le valutazioni logistiche e per la definizione degli spazi per l’allestimento dei posti medici avanzati del 118.