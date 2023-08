Nuovo innesto per Pallacanestro Sestri: arriva l’ala lituana Rimantas Daunys

Genova. Nuovo innesto per la Pallacanestro Sestri in vista del campionato di Serie B Interregionale: ha firmato l’ala lituana Rimantas Daunys.

Classe ’97 di 206 cm, Daunys è originario di Panevezys e ha cominciato la sua carriera cestistica al BC Vilniaus “Rytas”, nella capitale lituana. Per lui esperienza nella Seconda Divisione lituana, così come nella Prima Divisione slovacca con la canotta di Prievitza. Approdato nel 2021 ad Angri in Serie C Gold, facendo registrare una media di 15.9 punti a partita, si trasferisce nel 2022 nella Prima Divisione islandese con la canotta di Sindri. È reduce dai Campionati Mondiali Universitari in Cina, nei quali ha difeso i colori della nazionale studentesca lituana.

Questo il commento di Rimantas Daunys: “Sono entusiasta all’idea di diventare un giocatore della Pallacanestro Sestri. Ogni interazione che ho avuto con lo staff tecnico e con il presidente ha evidenziato l’impegno del club e la sua massima professionalità per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di avere l’opportunità di incontrare l’intera squadra durante gli allenamenti”.