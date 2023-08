Nuove aperture a Genova, Panino Marino fa “tris” in via Cesarea

Genova. Panino Marino, noto per il locale storico in Piazza Caricamento, è pronto a una nuova sfida, con l’apertura di una terza location a Genova, in via Cesarea.

L’AperiMarino in Via Cesarea avrà una proposta speciale: a partire da 10 euro, sarà possibile scegliere tra vino, birra e cocktail (analcolici e non), da abbinare a specialità di mare preparate dalla cucina.

La proposta sarà ulteriormente modulabile, con la possibilità di arricchire l’offerta con piatti small come tartare o mini panini, a partire da 8 euro, fino ad arrivare al gran piatto misto di crudi a 18 euro.

Nuova specialità, proprio di Via Cesarea, le ostriche. Sarà inoltre possibile trovare una grande varietà di spritz, inclusi quelli con variazioni genovesi, come il Basanotto.

“Quando abbiamo aperto il primo Panino Marino,” raccontano i fondatori di Panino Marino, “volevamo solo condividere la nostra passione per questo ingrediente così pregiato, che può però arrivare a tutti, con la formula giusta. Ora, con l’immensa gratitudine che ci lega ai nostri Pesciolini, siamo entusiasti di portare questa passione in un altro angolo di Genova”.