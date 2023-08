Nuova diga foranea, la Procura di Genova apre un’inchiesta dopo gli esposti dell’ex procuratore della Corte dei Conti

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla nuova diga foranea del porto di Genova. Il fascicolo, affidato al sostituto procuratore Walter Cotugno, nasce da un doppio esposto presentato dall’ex procuratore regionale della Corte dei conti Ermete Bogetti.

Il primo, come spiegano questa mattina Il Secolo XIX e l’edizione genovese di Repubblica, presentato a febbraio come privato cittadino e il secondo, consegnato a fine luglio da Bogetti (entrambi sono stati inoltrati anche alla procura della Corte dei Conti) in qualità di delegato dell’associazione Italia Nostra. Le indagini, affidate dalla procura al nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, riguardano sia le varie fasi del progetto sia l’assegnazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori. E le ipotesi di reato vanno dalla turbativa d’asta all’abuso di ufficio. L’indagine si trova, come confermato questa mattina dalla Procura, in una fase preliminare ed è al momento contro ignoti.

Un mese fa anche l’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, aveva puntato i fari sull’opera sottolineandone le anomalie e le criticità. A sollevare i dubbi dell’Anac, in particolare, è l’utilizzo del decreto Genova che, oltre a prevedere aiuti e deroghe per la ricostruzione del ponte Morandi, sosteneva il capoluogo ligure anche per interventi necessari a rianimare l’economia regionale attraverso viabilità e ferrovie, per un’opera in realtà programmata già nel 2010. Sotto la lente anche la “singolarità della procedura di affidamento seguita da Autorità Portuale” con l’Anac che ha contestato la “trattativa negoziata” che “potrebbe aver ristretto la concorrenza considerato che i prezzi sono stati rinegoziati con Webuild e Eteria, rilevando il mancato rispetto del principio di par condicio”. Dall’articolo di Repubblica viene poi sottolineato come la modifica al capitolato introdotta per rendere più appetibile l’appalto potrebbe aver “costituito una alterazione delle iniziali condizioni di gara non controbilanciata da una apertura alla concorrenza”.