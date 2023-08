Nubifragio su Genova, a Sampierdarena allagati i sottopassi e il centro civico Buranello

Genova. Allagamenti di strade e di tutti i sottopassaggi della delegazione, blackout e semafori in tilt: è il bilancio di una notte di piogge monsoniche nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Problemi anche per il centro civico Buranello, in parte allagato. Da tempo la struttura attende che siano ultimati i lavori di ristrutturazione della copertura.

Tra i danni segnalati anche il danneggiamento di un muretto di tamponamento e quindi non portante sulla scaletta che collega via Balbi Piovera con Via Pittaluga e infiltrazioni dal terrazzo degli uffici della Asl di via Agnese.