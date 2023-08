Notte di San Lorenzo: le iniziative degli osservatori genovesi e i giorni migliori per vedere le stelle cadenti

Genova. Anche quest’anno si avvicina la notte di San Lorenzo e il fenomeno delle meteore di agosto, le Perseidi, per tutti le stelle cadenti. Il picco per l’osservazione, quest’anno, è previsto tra venerdì 11 e soprattutto domenica 13 agosto all’alba. Rispetto al 2022 le condizioni sono decisamente più favorevoli per l’assenza della luce lunare per gran parte della notte.

Gli osservatori genovesi hanno organizzato una serie di eventi collegati.

Al Righi

giovedì 10 agosto alle ore 21.30, ore 22.30 e ore 23.30: “La Notte delle Stelle” all’Osservatorio del Righi con prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato a questo link.

La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività: animazione al planetario con la possibilità di assistere a una pioggia virtuale di stelle cadenti e capire le origini del fenomeno. Dal giardino dell’Osservatorio si impara a riconoscere insieme le stelle e le costellazioni principali a occhio nudo. Infine l’osservazione al telescopio per gruppi ristretti (max 12 persone per volta). In caso di meteo nuvoloso o pioggia (ma non dovrebbe esserci questo pericolo) l’osservazione verrà sostituita da una chiacchierata sul funzionamento dei telescopi. Queste tre attività, della durata di circa 20 minuti l’una, sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma “Eventbrite” già linkata.

Nel turno delle 23.30 sarà osservabile al telescopio il pianeta Saturno, ma non sarà possibile usufruire della funicolare Zecca-Righi come mezzo di trasporto perché oltre l’orario di chiusura.

Il pubblico prenotato seguirà tutte queste tre attività in gruppi da 12 persone l’uno per una durata complessiva di circa 60 minuti. Occorre presentarsi in Osservatorio circa 10 minuti prima del turno prescelto.

Il contributo richiesto è identico a quello del pacchetto completo pre-Covid (10 euro per gli adulti, 8 euro per i bimbi da 0 a 12 anni) maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 2 ore e mezzo prima dell’inizio delle attività, quindi alle 19 per il turno con inizio alle 21.30, alle 20 per il turno con inizio alle 22.30 e alle 21.00 per il turno con inizio alle 23.30.

Walter Riva, direttore dell’Osservatorio, spiega che le Perseidi sono in realtà una minutissima polvere di cometa, originata dalla Swift-Tuttle, una cometa periodica che passa ogni circa 133 anni (l’ultima volta nel 1992). A ogni passaggio la cometa, composta da roccia e ghiaccio, si consuma e lascia andare nello spazio gas e polveri che rimangono disseminate lungo l’orbita della cometa. A fine luglio il nostro pianeta attraversa il piano dell’orbita ed entra quindi in una enorme nube di polvere cometaria attraversandone la parte più densa nelle sere di metà agosto. Sono quindi le serate in cui è massima la probabilità di osservare qualche meteora; inoltre, quest’anno, l’osservazione del fenomeno non sarà condizionata dalla presenza della Luna, che si trova in fase calante e che quindi non disturberà con la sua luminosità l’osservazione delle meteore. Lo sciame di meteore di agosto viene definito “Perseidi” perchè, per un effetto di prospettiva, le meteore sembreranno arrivare da una stessa zona del cielo – il cosiddetto “radiante” – che per le meteore di agosto è collocato nella costellazione del Perseo, visibile a tarda notte a Nord-Est, da cui appunto deriva il nome dello sciame.

In battello

Per chi vuole godersi l’esperienza dell’osservazione da un punto di vista diverso dal solito, il Consorzio Liguria Via Mare organizza un’escursione notturna in battello per ammirare le Perseidi in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Genova. I tour durano tre ore con lezione di astronomia.

Dopo una breve illustrazione tramite proiezione su schermo e un programma di simulazione dei movimenti apparenti della volta celeste, si osserverà il cielo, cullati dal suono del mare, per riconoscere i punti cardinali, i pianeti presenti e le principali costellazioni, scoprendo inoltre informazioni sulla loro mitologia e sulle caratteristiche di alcuni corpi celesti, grazie agli esperti dell’Osservatorio Astronomico di Genova, a cui verrà destinata parte del ricavato.

Partenze alle 21.30 dal Molo dell’Acquario (è necessario presentarsi all’imbarco almeno 40 minuti prima) venerdì 11, domenica 13, lunedì 14 e martedì 15. Tariffe: adulti 25 euro, ragazzi 5-14 anni 15 euro, bimbi 0-4 anni gratis.

Obbligatorio prenotare qui.

Letture, apericena e stelle

L’osservatorio astronomico di Genova sarà invece a Cascina Salvega a Casella nel pomeriggio-serata del 10 agosto: alle 17 letture per bambini con storie di cielo e stelle. alle 19 apericena e poi, dopo il tramonto, osservazione del cielo con gli esperti dell’osservatorio. Al termine della serata è possibile montare le proprie tende sul prato e pernottare. Il numero per prenotare è 3385844712.

Sull’Antola

Il 9 e 10 agosto l’Associazione StarAntola Ets promuove un evento speciale. Gli orari di visita all’osservatorio di Fascia saranno i seguenti: oggi, mercoledì 9 agosto e giovedì 10 agosto alle 21.30 e alle 23.

L’evento si strutturerà in 4 momenti: illustrazione in sala conferenza sul tema delle Perseidi, visita al planetario, osservazione al telescopio da 80 cm di una serie di oggetti celesti, osservazione nell’area antistante all’osservatorio delle stelle cadenti e di altri oggetti celesti con piccoli telescopi.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite: email (info@starantola.it), chiamata/messaggio o whatsapp a 389 6331785, messaggio Instagram (direct) o messaggio Facebook (Messenger) alle pagine dell’ Associazione, tramite l’apposito form sul sito www.starantola.it.

La partecipazione all’evento è a fronte di un contributo volontario all’Associazione di: 10 euro, 7 euro (under 18), gratuito (under 6).