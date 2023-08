Nodo di San Benigno, slitta a ottobre l’apertura del nuovo asse Sopraelevata-lungomare Canepa

Genova. Slittano i tempi per l’apertura del primo asse del potenziamento del nodo di San Benigno, quello che permetterà di andare direttamente dalla Sopraelevata in lungomare Canepa senza passare in via di Francia. Le ultime previsioni fissavano l’entrata in esercizio “tra giugno e luglio”, ma una serie di complessità tecniche impreviste ha costretto a rivedere il progetto di cantiere spostando la consegna dell’opera a ottobre, con apertura al traffico stimata entro l’autunno.

Entro il 2023, comunque, dovrebbero essere completati tutti i nuovi collegamenti del cosiddetto ambito D. Grazie al sistema rinforzato di svincoli e viadotti sopraelevati, i veicoli provenienti dalla gronda a mare potranno salire in Sopraelevata senza immettersi sull’elicoidale (evitando perciò le interferenze col traffico leggero e pesante diretto al casello di Genova Ovest), mentre quelli in uscita dall’autostrada potranno scendere in lungomare Canepa con un percorso dedicato senza affrontare pericolosi incroci. Salvo ulteriori slittamenti, questo nuovo assetto dovrebbe diventare realtà per la viabilità cittadina nei primi mesi del 2024.

Il viadotto che permetterà di bypassare via di Francia arrivando dalla Sopraelevata

Come spiegano i tecnici di Autostrade, società appaltatrice e finanziatrice dell’intervento per conto del Comune, i ritardi sono dovuti alla necessità di approfondire le fasi di getto della soletta in calcestruzzo sull’impalcato che scavalca la ferrovia e via di Francia. Col supporto di Amplia e Tecne – altre aziende specializzate del gruppo Autostrade – è stata rivista integralmente la progettazione dell’intervento col supporto di una modellazione numerica. Per prevenire possibili deformazioni delle parti metalliche è stato implementato un sistema di monitoraggio con martinetti idraulici. Il 31 luglio questa fase piuttosto complessa si è conclusa con successo: restano da realizzare le barriere di sicurezza, la pavimentazione e la segnaletica.

Un moncone del nuovo viadotto tra lungomare Canepa e Genova Ovest

A complicare la tabella di marcia è stata anche la richiesta del Comune di limitare le interferenze con la viabilità nel periodo di maggiore afflusso agli imbarchi dei traghetti. Dunque per tutto il mese di agosto e per buona parte di settembre sono escluse chiusure particolarmente impattanti. Qualche nuovo disagio sarà inevitabile però in autunno, quando entreranno nel vivo le lavorazioni sugli altri assi di collegamento con relativi vari di impalcati su via di Francia e zone limitrofe. Sicuramente scatteranno altre chiusure notturne, anche se l’obiettivo è sempre quello di minimizzare l’impatto sul traffico.

Una volta completati i nuovi assi stradali – e alleggerito perciò il traffico leggero – sarà il turno dei lavori di ammodernamento dell’elicoidale, che dovrà essere adeguato sotto diversi aspetti. Su quello che un tempo era il tratto terminale della Camionale continuerà a scorrere il traffico tra Genova Ovest e i varchi portuali, quindi soprattutto mezzi pesanti. La fine di questi interventi, che avranno comunque un certo impatto sulla viabilità, è prevista per l’autunno del 2024.

Capitolo a parte per il cosiddetto ambito E del nodo, che riguarda il riassetto della sezione terminale di lungomare Canepa e il nuovo varco portuale Etiopia “in quota”. In questi mesi Autostrade sta completando la variante progettuale che dovrà tenere conto con l’innesto del futuro tunnel subportuale che “assorbirà” una parte delle opere previste. Anche perché gli stessi cantieri del tunnel avranno bisogno di molto spazio e le due lavorazioni andranno armonizzate anche per limitare le ricadute sul traffico.