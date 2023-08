Loano. E’ la genovese Nicole Barbagallo Miss Liguria 2023. L’elezione è avvenuta ieri sera, durante la finale regionale tenutasi in piazza Italia a Loano. Lo scorso anno Nicole aveva già partecipato alle pre-selezioni, ottenendo la fascia di Miss Kissimo Biancaluna nella tappa di Toirano. Poi aveva partecipato alla finalissima regionale (ottenendo la fascia di Miss Kissimo Biancaluna Liguria) e, successivamente, alle pre-finali nazionali del concorso.

Durante la serata sono state consegnate, tra le altre, anche la fascia di Miss Cinema, che è andata ad Alessandra Mingardi, e quella di Miss Lido di Genova, a Giada Mantero.

Tra gli ospiti il ventriloquo e comico Andrea Fratellini, vincitore della decima edizione di “Italia’s got Talent”, e il leader dei Buio Pesto Massimo Morini, oltre ovviamente alla Miss Liguria uscente Mariela Nunez. La nuova Miss Liguria avrà accesso diretto alla finale nazionale di Miss Italia, che secondo le ultime informazioni dovrebbe tenersi a Roma.

La finale regionale di Miss Liguria è stata organizzata dall’associazione Vecchia Loano, che (su “mandato” della fiduciaria per il nord Italia Mirella Rocca) ha curato anche le pre-selezioni del concorso regionale.

Nicole Barbagallo è la nuova Miss Liguria

“Per noi – spiega Agostino Delfino di Vecchia Loano – è stato un grande piacere aver potuto organizzare questa serata nella nostra città per la seconda volta. C’è voluto un grande lavoro, per il quale non finirò mai di ringraziare tutti i nostri volontari, ma aver contribuito a promuovere a livello nazionale l’immagine ed il nome della nostra città è motivo di enorme soddisfazione”.

Le foto della gallery sono prese dal profilo Facebook di Nicole Barbagallo