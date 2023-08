New Racing for Genova con cinque vetture al Rally Città di Torino

Genova. Dopo la breve pausa estiva e la mancata partecipazione al rinviato slalom Piccarello – Sant’Olcese, dove aveva iscritto quattro piloti, riprende la stagione agonistica della New Racing for Genova. Il sodalizio presieduto da Laura Bottini sarà in lizza, sabato, al 38° Rally Città di Torino con cinque vetture: due Skoda Fabia R5, una Renault Clio Rally5, una Peugeot 208 R2B ed una Renault Clio N3.

Le due vetture “top”, chiamate a recitare un ruolo da protagoniste, saranno portate in gara da Fabrizio Ceriali – Mara Miretti e dai fratelli Adelmo e Mauro Tessa. Il giovane Matteo Ceriali, il figlio di Fabrizio, sarà invece in lizza con la Clio Rally5, in coppia con Vanessa Lai e con l’intenzione di portare avanti il suo importante percorso di crescita.

In gara anche il vice presidente della New Racing for Genova Luca Formentera, che sarà al volante della Peugeot 208 R2B e dividerà l’esperienza con l’esperto savonese Valter Terribile. Tornano a gareggiare anche i giovani fidanzati Matteo Solis e Serena Terrile, desiderosi di riscattare, con la loro Renault Clio RS N3, la sfortunata partecipazione al Rally della Lanterna, dove sono stati costretti al ritiro per la rottura del cambio.