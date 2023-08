Netafim Bogliasco 1951: la squadra si completa con le conferme di Bianca Rosta e Anastasia Riccio

Bogliasco. Si completa con altre due conferme l’organico della prima squadra femminile del Netafim Bogliasco 1951.

In vista della stagione 2023/’24, la quattordicesima in Serie A1 per la formazione biancazzurra, la tredicesima consecutiva, Mario Sinatra potrà disporre ancora del prezioso contributo di Bianca Rosta e Anastasia Riccio.

Per Rosta, difensore classe 2006, capitana fra le altre cose della nazionale Under 17, si tratterà del quarto anno consecutivo alla Vassallo. Arrivata da Imperia nell’estate 2020, Bianca ha saputo ritagliarsi presto un ruolo da protagonista in biancazzurro, sia a livello di prima squadra che come elemento di spicco delle varie rappresentative giovanili, vincendo lo scudetto Under 18 e partecipando con la nazionale Under 16 agli Europei e ai Mondiali di categoria.

Per quel che concerne Anastasia, invece, quella che prenderà il via il prossimo 1 ottobre sarà la seconda stagione a Bogliasco, essendo giunta in Riviera esattamente un anno fa proveniente dalla Vela Ancona. Centroboa eclettico, classe 2002, in grado di giocare anche come marcatrice, Riccio nella sua prima annata a Bogliasco ha messo a segno dieci reti tra Serie A1 e Coppa Italia, partecipando anche alla recente conquista del titolo di vicecampione d’Italia della squadra Under 20.

Entrambe giovanissime, rappresentano il presente e il futuro dell’ambiziosa società bogliaschina.