Nervi, bagnante scopre un ordigno bellico davanti alla spiaggia di Caprafico: scattano i divieti

Genova. Divieto di balneazione – ma anche di transito, ancoraggio e pesca – in un tratto di mare nei pressi della spiaggetta di Caprafico, a ovest del porticciolo di Nervi. Lo ha disposto la Capitaneria di porto di Genova dopo la segnalazione di quello che è risultato un ordigno bellico a circa 20 metri dalla costa. Tutta l’area è stata transennata.

Ad avvistare l’oggetto sospetto è stato ieri un bagnante mentre faceva snorkeling su un fondale di circa due metri di profondità, davanti alla scogliera che si trova sotto i giardini di via Oberdan. Così è partita la chiamata alla Guardia costiera che si è subita attivata per valutare il caso.

A confermare che si tratta di un ordigno bellico è stato il nucleo sminamento difesa anti mezzi insidiosi (Sdai) della Marina militare della Spezia in base alla documentazione foto e video fornita dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati in sopralluogo sul posto.

Ieri sera in tarda serata è scattata perciò l’ordinanza “con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione” che vieta il transito, l’ancoraggio, la pesca e qualunque altra attività subacquea e di superficie nell’area a mare in un raggio di 20 metri. Per chi non rispetta il provvedimento sono previste multe fino a mille euro.