Multata perché bivaccava in via XX Settembre, lieto fine per Olga: la sanzione è stata pagata

Genova. Lieto epilogo per la vicenda di Olga, la clochard genovese che era stata multata di 200 euro dalla polizia locale per aver bivaccato in via XX Settembre, dove è solita dormire e chiedere l’elemosina.

Grazie alla raccolta fondi lanciata da Federico Giacobbe, consigliere municipale del M5s in Bassa Valbisagno, la sanzione è stata pagata ed è avanzato un fondo che le permetterà di andare avanti nei prossimi mesi in attesa di una soluzione definitiva.

“Grazie ai tantissimi cittadini genovesi che hanno fatto una donazione per Olga – racconta Giacobbe sul suo profilo Facebook -. È questa la Genova che vogliamo, solidale e pronta a difendere i più deboli, non come sta facendo l’attuale amministrazione con il suo assessore alla Sicurezza che multa la povertà umiliando le persone”.

Olga, 60 anni, era stata multata poco dopo aver subito un raschiamento ginecologico in base al regolamento di polizia locale che vieta di bivaccare in strada, in prossimità di monumenti o luoghi di interesse culturali o all’ingresso di negozi e altri locali. Anche un architetto genovese si era offerto pubblicamente di pagare la multa al posto di Olga.

Negli scorsi giorni ha fatto discutere un caso simile, quello di Mustafa, venditore di fazzoletti molto noto nella zona di Castelletto che si è visto affibbiare una contravvenzione da 5mila euro.