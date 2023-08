Multa alla clochard, architetto genovese scrive al comandante della polizia locale: “Mi dia gli estremi, la pago io”

Genova. Non c’è solo la politica che si muove sul caso della donna di 60 anni, senza fissa dimora, multata dalla polizia locale per mancato rispetto del regolamento comunale. I 200 euro alla clochard, Olga, sono scattati perché la donna aveva disposto il suo giaciglio in via XX Settembre.

Un architetto genovese, S.D., ha scritto una lettera al comandante della polizia locale Gianluca Giurato per esprimere la propria indignazione ma invitando il vertice del corpo a fargli avere “gli estremi della multa, la pago io”.

Non si tratta dell’unica manifestazione di solidarietà nei confronti della donna, che evidentemente, non avrebbe mai i soldi per pagare la sanzione. In queste ore, ad esempio, il consigliere municipale della Bassa Val Bisagno Federico Giacobbe (M5s) non solo ha cercato di raccogliere i soldi per aiutare Olga ma è intenzionato a creare un fondo per aiutare i senza tetto e altre persone economicamente fragili che si possano trovare nella medesima situazione della donna.

Pubblichiamo, di seguito, la lettera dell’architetto che – concretamente – si è offerto di pagare la multa che, ricordiamo, è stata elevata sulla base del regolamento comunale.

Egregio Comandante, ho letto una notizia su un quotidiano online e nonostante la serietà di quest’ultimo mi auguro che sia una fake news.

Se fosse vera la trovo di una violenza tale da non riuscire a trattenere la mia indignazione. Vorrei tanto conoscere i componenti della pattuglia che così diligentemente hanno elevato una multa di 200 euro a una povera signora che tentava di ripararsi dal sole cocente all’ombra dei portici di via XX Settembre. Questi gentili signori hanno contestato che la poveretta bivaccava in un luogo “non consono alla dignità della città”.

Chissà se nell’applicare così diligentemente il regolamento si sono preoccupati prima delle sue condizioni, magari aiutandola a trovare un posto per lei più comodo. Chissà se imponendo una sanzione di 200 euro non si sono domandati come mai una persona aveva scelto quel posto e che molto evidentemente non aveva la possibilità economica magari per prendere il fresco al mare o in montagna, come sicuramente i componenti della pattuglia faranno.

Da un corpo di polizia locale ci si aspetta sì che facciano rispettare le leggi e i regolamenti, ma ancora prima che dimostrino sensibilità e umanità nel tutelare tutti i cittadini, anche quelli che vivono evidentemente in uno stato di indigenza e difficoltà. Forse proprio questi sono i primi a dover essere tutelati.

Il decoro di una città è importante, ma è immensamente più importante l’accoglienza e l’umanità. Vorrei tanto conoscerli per dire loro, in maniera molto civile ed educata, che dovrebbero vergognarsi del loro comportamento indegno della funzione che svolgono.

Distinti saluti

PS

La prego di farmi avere gli estremi della sanzione elevata alla signora. Provvederò immediatamente io al pagamento.