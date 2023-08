Motociclista morto dopo essere finito sotto un pullman sull’autostrada A12, la procura apre un’inchiesta

Genova. Il sostituto procuratore Giancarlo Vona ha iscritto nel registro degli indagati l’autista del pullman che ha travolto Gianfranco Bandilotti, il motociclista deceduto ieri sull’autostrada A12 tra Genova Est e Nervi e il guidatore dell’auto che il manager milanese ha tamponato prima di finire sotto il pullman turistico

L’ipotesi di reato è omicidio colposo e serve a effettuare alcuni accertamenti. Da un lato infatti la Procura ha dato l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo del manager 64enne, dall’altro il pm vuole ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Per questo darà incarico per l’esecuzione di una consulenza cinematica del sinistro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri e ha portato al blocco della tratta autostradale per diverse ore in una giornata funestata dagli incidenti sulle autostrade liguri. Bandilotti era a bordo della sua Harley Davidson quando ha urtato per ragioni da accertare l’auto che lo precedeva in coda ed è stato sbalzato sotto il pullman che lo ha inevitabilmente travolto.