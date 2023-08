Morto il manager Paolo Corradi, lo storico direttore di Confindustria Genova aveva 76 anni

Genova. E’ stato per dieci anni il direttore generale dell’associazione degli industriali genovesi, Paolo Corradi, 76 anni, è morto ieri nel capoluogo ligure.

Manager all’Italsider non ancora trentenne, ha guidato la Confindustria genovese dalla fine degli anni Novanta al primo decennio del nuovo millennio, anni vivaci ma anche di grandi crisi per l’economia globale e di riflesso per quella locale. Tra i dossier più importanti sicuramente la trasformazione dell’ex Ilva.

E’ stato direttore sotto la presidenza di figure come Riccardo Garrone, Stefano Zara, Marco Bisagno, Giovanni Calvini. Personaggi che, nonostante la caratura, non mettevano in ombra il loro direttore generale, protagonista a tutti gli effetti della ribalta mediatica dell’associazione.

Uscito dai vertici di Confindustria, Paolo Corradi torno al fianco dei Garroni come direttore generale della Fondazione Edoardo Garrone.

Cordoglio è stato espresso, fra i primi, dal presidente di Confindustria Genova Umberto Risso, dal consiglio di presidenza, dai past president e dal direttore generale di Confindustria Genova.