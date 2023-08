Monte di Portofino, cane precipita in un sifone profondo 10 metri durante un’escursione

Camogli. Brutto incidente, per fortuna a lieto, fine per un cane di 12 anni, un lagotto per la precisione, sul monte di Portofino.

Axel – questo il nome dell’animale – era assieme ai suoi padroni, turisti italiani, nella zona della Via dei Tubi quando per cause ancora da precisare è caduto in un sifone profondo una decina di metri.

Non riuscendo a raggiungere l’animale che a sua volta non era in grado di risalire è scattato l’intervento di soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco.

L’animale è stato raggiunto e salvato. Era in buone condizioni e per lui non sono stati necessarie cure particolari.