Appiccato un incendio alle coperte di un senza fissa dimora al Molo, residenti esasperati: “Vogliamo sicurezza”

Genova. Ieri sera, poco prima delle 21, qualcuno ha appiccato un incendio ad alcuni oggetti di proprietà di un senza fissa dimora, nascosti in un angolo della zona del Molo, al porto antico di Genova, vicino al locale Il Baluardo e al centro diagnostico SynLab.

Ad accorgersi di una figura che agiva nell’ombra e poi del principio d’incendio sono state due residenti, sedute poco distanti in un dehors. Per fortuna i vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente e hanno spento le fiamme prima che potessero fare danni più gravi (sul posto anche polizia locale e Amiu per la bonifica), ma i cittadini della zona del Molo tornano a chiedere sicurezza.

“Questi anfratti poco presidiati, nonostante siano a due passi da una zona di passaggio di turisti come il Mandraccio, sono disseminati di masserizie di chi poi viene a dormirci di notte – spiega la portavoce del comitato dei residenti del Molo, Barbara Perra – e anche gli incendi sono un fatto non nuovo, a volte si tratta di screzi tra queste persone”.

I residenti hanno più volte denunciato le condizioni di degrado in cui versa il quartiere in cui vivono e lavorano.

I vicoli e gli slarghi attorno all’ex Massoero, secondo le ripetute denunce del comitato, non sono solo luoghi dove i senzatetto dormono ma vengono trasformati in toilette a cielo aperto. Sono state segnalate anche zuffe e rapporti sessuali consumati sotto le finestre dei residenti.

Stamani si è tenuto un incontro tra i cittadini e l’assessore al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso. Il problema secondo il comitato di via Del Molo – che lo scorso anno aveva alzato la voce per chiedere lo smantellamento del centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati – è ancora una volta la gestione e dell’ex Massoero, ora trasformato in un “centro servizi per la povertà”.

Il comitato aveva avanzato al Comune alcune proposte per migliorare la convivenza con il centro, che offre un servizio mensa e un dormitori per i senza fissa dimora: tra le proposte quella di ampliare l’orario dei bagni della struttura in modo che i fruitori non espletassero i propri bisogni per strada e poi l’idea di aprire una sala d’attesa al chiuso per la distribuzione dei pasti in modo da evitare assembramenti.

Dal Comune è stato spiegato che i bagni non possono essere utilizzati più di quanto non siano perché manca il personale di presidio. Per quanto riguarda la sala d’attesa sarà realizzata ma solo in autunno.

Maggiore apertura, ma con vari paletti, anche alla possibilità che alcuni cittadini del Molo che dessero la propria disponibilità, dopo un’adeguata formazione (che potrebbe essere svolta dalla Comunità di San Marcellino) possano svolgere volontariato e collaborare alle attività dell’ex Massoero per migliorarne la gestione.

Nel frattempo è emerso dall’incontro che i lavori per la sistemazione definitiva dell’edificio di via Del Molo non saranno ultimati prima del 2025. Al termine della ristrutturazione nel centro servizi alla povertà troveranno spazio anche mini alloggi per famiglie in temporanea difficoltà e un rifugio per le donne vittime di violenza.