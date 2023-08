Migranti, la Lega a Genova si ribella: “Nel capoluogo ligure non c’è più spazio”

Genova. “Il capoluogo ligure è saturo, non ha più spazi per ulteriori migranti in arrivo. Genova è una città generosa e fin qui ha fatto la sua parte. Ora abbiamo raggiunto il limite, le strutture sono piene e non possiamo sacrificare altri spazi sociali”.

Lo hanno dichiarato il segretario provinciale della Lega a Genova Francesca Corso e il consigliere regionale Alessio Piana.

“C’è bisogno di bloccare gli sbarchi e di combattere il business del traffico di essere umani che ruota intorno all’immigrazione incontrollata”.

“Dopo tante chiacchiere la UE deve quindi svegliarsi e aiutarci perché i confini italiani sono i confini dell’Unione Europea, incluso quello di Ventimiglia che, nostro malgrado, è diventato l’imbuto d’Europa”.

Nei giorni scorsi su alcune testate era apparsa la notizia, poi subito smentita dalla Prefettura, del possibile utilizzo di due scuole del municipio Centro Ovest per l’accoglienza dei migranti.

Da qualche settimana è attivo inoltre anche il centro di accoglienza ricavato dal Viminale nell’ex Bocciofila di San Benigno.