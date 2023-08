Migranti, il Governo cambia idea: la Ocean Viking non arriverà a Genova ma a Napoli

Genova. La nave Ocean Viking, in viaggio da due giorni con 439 migranti a bordo, non arriverà più a Genova. A far cambiare idea al Governo le condizioni proibitive nel Mediterraneo occidentale, dove il forte maestrale creerà onde altre più di 6 metri rendendo pericolosa la navigazione.

A darne notizia l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone durante il punto stampa sull’allerta meteo in Liguria: “Ci ha appena contattato il prefetto di Genova, per le condizioni meteo marine avverse la Ocean Viking cambia porto e arriva a Napoli, quindi non arriva più nel porto di Genova. Ci aspettiamo due giornate intense in mare, immaginiamo che ogni compagnia marittima dovrà prestare attenzione”, ha spiegato. Per raggiungere il capoluogo ligure sarebbero stati necessari altri due giorni di navigazione.

La nave era già stata dirottata ieri a Vibo Valentia per fare sbarcare alcuni dei superstiti, proprio in considerazione del maltempo previsto nel Tirrenio. Tra i sopravvissuti ci sono anche 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità.

È stato esaudito dunque l’appello lanciato da Cgil Genova, Arci e molte altre realtà associative e del terzo settore: “I migranti della Ocean Viking devono poter sbarcare nel porto più sicuro e l’emergenza meteo diramata in queste ore rende ancora più incomprensibile la scelta di Genova come porto di arrivo – si leggeva nella nota -. La volontà del Governo di distribuire i migranti in porti lontani non è accettabile perché impone a donne e uomini in forte sofferenza fisica e psicologica una ulteriore condizione di pesante disagio senza alcun potere deterrente nei confronti di chi lascia la propria terra per salvare la vita propria e dei propri cari e sperare in un futuro migliore. Allungare i tempi di navigazione, anche di fronte a condizioni meteo estreme, è una scelta che si accanisce su profughi già in grande sofferenza e appare più come una persecuzione piuttosto che un aiuto umanitario“.