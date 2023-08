Mignanego. Un grosso incendio è divampato all’ultimo piano della scuola di Mignanego, in alta Valpolcevera, nell’entroterra di Genova.

La scuola è la Benedetto Croce di via Visegni, scuola d’infanzia, primaria e secondaria, parte dell’istituto comprensivo di Busalla, frequentata da circa 300 bambini e ragazzi.

Fortunatamente nella scuola non c’era nessuno al momento dell’incendio. Un fumo nero si è alzato sulla valle, visibile anche da molto lontano.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova e i soccorritori del 118, i carabinieri e i volontari della Croce Verde di Pontedecimo.

Ancora da capire cosa possa avere dato origine alle fiamme nel plesso, anche se sul tetto si trovano dei pannelli solari dove potrebbe esserci stato un corto circuito.

Incendio alla scuola di Mignanego

Le operazioni di spegnimento sono in corso e si presentano come molto complesse visto che parte della copertura dell’edificio è in legno.

Una persona è rimasta intossicata. Secondo quanto riportato dal 118 si tratta del vicepreside della scuola che, giunto sul posto tra i primi, ha tentato di fare possibile per arginare il rogo. Decine di chiamate ai pompieri da tutta la vallata.

La Regione Liguria fa sapere in una nota di essere “in costante contatto con il sindaco di Mignanego Maria Grazia Grondona per seguire gli aggiornamenti in merito all’incendio” e “resta a disposizione del territorio per eventuali interventi della Protezione civile a supporto del grande lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorritori impegnati sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita e nessun residente è isolato. Sul posto sono presenti due ambulanze in via precauzionale”.

(foto Mauro Bettini, video Luca Rage)