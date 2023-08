Incendio scuola a Mignanego, partiti i lavori di ripristino: corsa contro il tempo per la riapertura

Genova. A meno di due settimane dall’incendio che ne ha devastato il tetto, sono partiti i lavori di ripristino della scuola Benedetto Croce di Mezzanego, in via Visegni. Obiettivo, cercare di consentire agli studenti di tornare in classe per tempo, il 14 settembre, anche se a oggi i tempi di ripristino completo non sono certi.

A confermare l’avvio dei lavori è stato l’assessore Michele Malfatti: “Dopo l’affidamento degli incarichi necessari, la determinazione della tipologia di rifiuto da smaltire e numerosi sopralluoghi e riunioni per definire i lavori da eseguire nel minor tempo possibile, a meno dodici giorni dall’incendio che ha colpito la nostra scuola, iniziano i lavori di ripristino – ha scritto – Grazie a tutti coloro che hanno lavorato, e che lavoreranno, a questo risultato”.

L’incendio era divampato il 18 agosto, un rogo causato con tutta probabilità da un malfunzionamento dei pannelli solari che aveva generato una densa nube di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. Nessuno era rimasto ferito, anche se la vicepreside, intervenuta immediatamente sul posto, era rimasta lievemente intossicata nel tentativo di accertarsi che nessuno fosse presente nella struttura. I vigili del fuoco avevano lavorato tutto il giorno per domare l’incendio, e i danni, come confermato dalla sindaca Maria Grazia Grondano, sono stati ingenti.

La preoccupazione primaria, gestita l’emergenza, è stata subito quella di avviare i lavori per assicurare l’apertura della scuola in tempo per il ritorno in classe a settembre. La Benedetto Croce racchiude scuola d’infanzia, primaria e secondaria, p parte dell’istituto comprensivo di Busalla ed è frequentata da circa 300 bambini e ragazzi.