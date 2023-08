Mezzo in fiamme all’interno della galleria Mameli in Albaro, strada chiusa

Aggiornamento ore 15.40. La galleria è stata riaperta su disposizione della polizia locale soltanto in direzione centro. Resta chiusa al momento in direzione levante.

Genova. Problemi per la viabilità nel centro di Genova. La galleria Mameli, nel quartiere di Albaro, è temporaneamente chiusa.

Il tunnel che collega via Rosselli a via Barabino è off limits per il traffico a causa dell’incendio di un mezzo a due ruote. Probabile che il rogo sia scaturito per un surriscaldamento della batteria elettrica di uno scooter.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Non si sono registrati feriti. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.