Genova. Cambia drasticamente la situazione barica sulla Liguria: nella giornata di domenica un’intesa perturbazione si getterà nel Mediterraneo, favorendo la formazione di un minimo di bassa pressione che, risalendo, determinerà forti rovesci e temporali anche sulla nostra regione. Sulla Liguria è in vigore l’allerta arancione per temporali emessa da Arpal. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 27 agosto

Avvisi: forti rovesci temporaleschi, in particolar modo tra Savonese, Genovesato e Tigullio. Cumulate elevate, possibili situazioni da stress idrogeologico con frane, smottamenti ed allagamenti. In serata ventilazione in brusca rotazione a nord sul settore centro-occidentale, venti fino a forti.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino formazione di rovesci e temporali tra Savonese orientale e Genovesato, in particolar modo nella zona del Voltrese e del relativo entroterra; nuvolosità irregolare altrove, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi. Tra le ore centrali della giornata ed il primo pomeriggio dei rovesci temporaleschi continueranno ad interessare il settore centrale, prima di una temporanea pausa delle precipitazioni sull’intero territorio regionale. Dalla sera piogge e temporali, in risalita dal Mar Ligure, interesseranno l’intera regione, i fenomeni più intensi sono attesi tra Savonese orientale e Tigullio. Su queste zone le precipitazioni potranno essere stazionarie ed a carattere di nubifragio.

Venti: moderati, con rinforzi fino a tesi, dai quadranti meridionali, in serata brusca rotazione a nord sul settore centro-occidentale con intensità fino a forte. Mari: al mattino poco mosso a ponente, tra poco mosso e mosso altrove. A seguire in prevalenza mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature: in calo, specie dalla sera. Minime in costa: 20-26 gradi, entroterra 12-22 gradi. Massime in costa 26-29 gradi, entroterra 20-28 gradi.

Lunedì 28 agosto

Avvisi: temporali localmente intensi.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino temporali di forte intensità sul centro-levante, fenomeni più sporadici altrove. Nel corso del pomeriggio instabilità sparsa su tutta la regione, non mancheranno rovesci e temporali. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati o tesi settentrionali a ponente, dai quadranti meridionali a levante. Mari: mosso, fino a molto mosso od agitato al largo e sul levante.

Temperature: in diminuzione.

Martedì 29 agosto

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo fenomeni a levante e sui versanti padani. Per il resto della giornata qualche schiarita potrà interessare la fascia costiera, mentre persisterà molta nuvolosità nelle aree interne. Temperature minime stazionarie, massime stabili od in leggero aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]