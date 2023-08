Genova. Instabilità latente sulla Liguria a causa del mantenimento di un flusso ciclonico in quota. Da sabato definitivo miglioramento con temperature in deciso aumento. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 31 agosto

Cielo e fenomeni: Primi fenomeni temporaleschi nella notte in mare aperto. Verso l’alba probabile interessamento dei settori costieri del centro levante ma con tendenza a traslazione dei rovesci verso l’interno. Al pomeriggio attività cumuliforme ben presente sui rilievi del levante con rovesci e temporali, non si esclude ancora la formazione di qualche rovescio tra Tigullio e Golfo paradiso.

Venti: Brezze da nord al mattino sul ponente. Meridionali di intensità moderata

Mari: Mosso.

Temperature: Stazionarie. Costa: minime +16°C/+20°C ; massime +24°C/+26°C. Entroterra: minime +9°C/+15°C ; massime +16°C/+20°C

Venerdì 1° settembre

Cielo e Fenomeni: Ultime note di instabilità sulla Liguria con rovesci mattutini tra Savona e Genova lungo la costa

Al pomeriggio qualche fenomeno è atteso nelle zone interne, specialmente tra Aveto e Trebbia. Migliora ovunque in serata

Venti: Da sud di moderata intensità

Mari: Tra poco mosso e mosso

Temperature: in aumento.

Sabato 2 settembre

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento