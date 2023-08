Genova. Alta pressione di matrice africana sempre presente sulla Liguria e in tutta Italia. Qualche infiltrazione d’aria fresca in quota determinerà la formazione di temporali estivi in montagna. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Mercoledì 16 agosto

Al mattino cielo generalmente sereno ovunque con la formazione di qualche cumulo innocuo nelle aree più interne. Dal pomeriggio aumenterà l’instabilità sulle aree appenniniche, in particolare alle spalle del Ponente e del Levante, dove avremo i classici temporali di calore tipici della stagione. Prevalentemente soleggiato altrove.

Venti: Deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie. Costa: min 20/25°C, max: 28/33°C. Interno: min: 13/21°C , max: 27/34°C.