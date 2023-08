Liguria. Si avvicina un’intensa perturbazione che ci interesserà nelle giornate di domenica e lunedì con piogge e temporali. Temperature in calo da domenica.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 26 agosto avremo su tutta la regione avremo nubi sparse, più intense sul settore centrale dove in mattinata non si esclude qualche goccia di pioggia in corrispondenza degli addensamenti più intensi. Nel pomeriggio schiarite ovunque più ampie, specie ai lati della regione, seguite da un aumento delle nubi in serata con i primi rovesci sempre sul settore centrale.

Venti moderati da sud, rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio. Mare mosso, localmente molto mosso. Temperature minime stazionarie, in lieve calo le massime, ma con forte umidità lungo le coste: sulla costa minime tra 22 e 25 gradi e massime tra 27 e 31 gradi; all’interno minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi.

Domenica 27 agosto tempo in peggioramento con precipitazioni anche temporalesche, localmente di forte intensità nell’area compresa tra il Savonese e il Tigullio. Più discontinui i fenomeni altrove.

Venti moderati da sud-est, in via di attenuazione verso sera. Mare mosso o molto mosso. Temperature in diminuzione anche sensibile.

Lunedì 28 agosto cielo coperto con piogge anche localmente intense, in attenuazione da ponente in serata.

Venti sostenuti, mare molto mosso e temperature in calo.