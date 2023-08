Liguria. Minimo depressionario in definitivo allontanamento verso Est, ne consegue un lieve aumento della pressione e un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet, Associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso con qualche cumulo più consistente nelle aree interne. Tempo nel complesso asciutto. Dal pomeriggio sarà possibile la formazione di qualche rovescio in Appennino alle spalle dell’estremo Ponente e del Levante, non si esclude un parziale interessamento del Tigullio. Prevalentemente soleggiato altrove.

Vento debole e variabile. Mare mosso in calo durante la giornata. Temperature minime stazionarie sulla costa tra +16° e +20°C, nell’interno tra +9 e +15° C. Massime in aumento sulla costra tra +24° e +27° C, nell’interno tra +16° C e +20° C.

Giovedì 31 agosto poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta la regione, con qualche piovasco o rovescio solo tra Trebbia e Aveto. Venti tesi di Scirocco sul Centro e Levante, deboli da Nord-Est a Ponente. Mare leggermente mosso. Temperature in aumento.

Venerdì 1 settembre tempo stabile e in prevalenza soleggiato, qualche piovasco in Appennino al pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento specialmente nelle minime.