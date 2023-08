Genova. Un promontorio anticiclonico continuerà ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale e la nostra Penisola. Sulla Liguria stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi delle zone interne. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni a cura del centro meteo Limet.

Domenica 13 agosto. Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sulle testate di Alpi Liguri ed Appennino orientale, sempre stabile e soleggiato sul resto della regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante. Venti: da deboli a moderati meridionali, non si escludono rinforzi nel pomeriggio. Mari: da quasi calmo a poco mosso. Temperature: in ulteriore aumento, specie le massime. Costa: min 20/25°C, max: 28/33°C. Interno: min: 11/21°C , max: 27/34°C.

Lunedì 14 agosto. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento più consistente sui versanti padani occidentali. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio o temporale interesserà i rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, altrove situazione pressoché invariata. Venti: deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento.