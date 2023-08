Genova. Ancora due giorni di caldo infernale prima dell’arrivo provvidenziale delle correnti atlantiche con possibilità di temporali da domenica. Ecco le previsioni degli esperti di Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Giovedì 24 agosto

Avvisi: elevato disagio fisiologico per il caldo. Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale, qualche cumulo pomeridiano e velature sulle Alpi Liguri. Venti: settentrionale su genovesato al mattino, brezze a seguire con rinforzi di Marino nell’interno. Mari: poco mosso il golfo di Genova, in calo; quasi calmi o calmi gli altri bacini. Temperature: possibili ulteriori aumenti sul versante padano dell’appennino; umidità relativa in aumento lungo le vallate del versante marittimo. Costa: min 26/29°C, max: 30/34°C. Interno: min: 16/23°C, max: 38/40°C.

Venerdì 25 agosto

Avvisi: disagio fisiologico per il caldo, afa elevata. Cielo e Fenomeni: condizioni stazionarie. Al pomeriggio sconfinamento nuvolosi innocui sui versanti padani del savonese frutto dei temporali sul cuneese. Venti: brezze leggere. Mari: quasi calmo o calmo. Temperature: stazionarie

Sabato 26 agosto

Avvisi: disagio fisiologico per il caldo, afa elevata. Cielo e Fenomeni: Primi cenni di peggioramento con temporali al confine con il cuneese. Dalla serata qualche nube bassa lungo le coste.