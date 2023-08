Meteo, lunedì scatta il ribaltone: shock termico, ciclone e rischio temporali forti in Liguria

Genova. Arriverà tra domenica e lunedì il vero cambiamento meteo in Liguria. E sarà una doccia fredda rispetto al caldo esasperante di questi giorni: anzitutto per il brusco calo delle temperature – oltre 10 gradi in meno in poche ore – ma anche per le conseguenze di un vero e proprio ciclone dagli effetti ancora imprevedibili che si formerà sul Mediterraneo occidentale e creerà problemi anche alla navigazione, con un possibile stop ai traghetti nel periodo degli ultimi rientri di massa.

Dopo la cosiddetta tempesta Betty che ha flagellato nelle scorse ore l’Irlanda, anche alle nostre latitudini lo scontro tra l’aria fresca in arrivo dall’Atlantico e la massa d’aria calda africana portata dall’anticiclone potrebbe deflagrare in fenomeni particolarmente violenti. Diversi sono ancora gli elementi di incertezza, ma una cosa è certa: la prossima settimana inizierà in modo totalmente diverso, facendoci dimenticare del tutto la canicola estiva.

Bisognerà comunque avere pazienza. “Nella giornata di sabato il caldo sarà già calmierato e si tornerà su valori più vicini alla media del periodo – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet -. Teniamo presente che avremo sempre 20-21 gradi in quota, che indicano un surplus di calore, ma rispetto a oggi e domani perderemo qualche grado”. Se ne accorgerà soprattutto chi sta in montagna che “potrebbe percepire quest’aria leggermente meno arroventata”.

Sulla costa, però, non cambierà nulla, anzi: “Il fatto che si imporrà una circolazione da sud si tradurrà in un aumento della maccaia, con stratificazioni medio-basse. Questo può ostacolare il soleggiamento ma l’umidità salirà anche nelle zone che hanno vissuto il caldo torrido in questi giorni. Le nottate tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica saranno ancora difficili in molte località rivierasche genovesi che manterranno temperature abbondantemente sopra i 25 gradi con tassi di umidità anche superiori all’80%. Insomma, saranno notti ancora prevalentemente afose“.

Domenica, in base alle ultime previsioni, sarà una giornata di transizione: “Avremo passaggi nuvolosi soprattutto sul Ponente – continua Laiosa – ma non ci sarà ancora instabilità. È vero che ci potrà essere qualche precipitazione sull’entroterra savonese e sul basso Piemonte. Si presenteranno alcune avvisaglie, qualche piovasco, ma sarà una giornata ancora piuttosto umida e afosa”.

Il cambiamento si concretizzerà realmente tra domenica e lunedì. “È spuntata l’ipotesi di una ciclogenesi tra le Baleari e la Corsica. Bisognerà vedere se sarà esplosiva o no, ovvero se la pressione cadrà di colpo o se diminuirà normalmente. Se sarà un crollo repentino, il rischio è che si sviluppi un vero e proprio mini-ciclone che determinerà instabilità molto diffusa a macchia di leopardo sul bacino ligure, con forti contrasti e colpi di vento, e si comporterà un po’ come una scheggia impazzita“.

Ad oggi le possibili conseguenze di questa situazione, innescata anche dal surriscaldamento del Mediterraneo che diventa così un formidabile bacino di energia, sono un grattacapo anche per gli esperti: “Non riusciamo a essere precisi come se passasse un normale fronte temporalesco da ovest a est – ammette Laiosa -. In questo caso, a seconda di dove si posizionerà il minimo di pressione e quanto sarà profondo, capiremo solo a poche ore dall’evento quali saranno le zone soggette a rovesci e temporali severi. Al momento questa possibilità non si può escludere né confermare”.

Allo stato attuale, però, l’ipotesi leggermente più probabile è un’altra: “Se il minimo rimarrà più spostato verso la Corsica, avremo precipitazioni diffuse ma senza le forti convergenze che sono all’origine di fenomeni intensi associati a stress idrologico. Questa configurazione ciclonica, tra l’altro, è un po’ più democratica nella distribuzione delle precipitazioni: sia il basso Piemonte sia l’Imperiese, oggi in grande sofferenza, potrebbero ricevere una buona dose di pioggia, cosa che non avverrebbe con un normale transito da ponente a levante”.

Attenzione anche alle condizioni del mare causate dalle forti correnti di maestrale in entrata dalla Francia. “Ci saranno ripercussioni importanti sulla navigazione e non è da escludere un possibile stop ai traghetti – avverte Laiosa che ha lavorato per anni nel settore delle previsioni meteo marine -. La Sardegna sarà una zona particolarmente esposta con onde di 8-9 metri. Anche i diportisti tra la Liguria e la Corsica rimarranno bloccati”.

E dopo cosa succederà? “È difficile capire dove andrà questa trottola. Probabilmente avremo qualche strascico martedì con ulteriori fenomeni, poi ne riparleremo. Mercoledì avremo variabilità, quindi una possibile fase più stabile ai primi di settembre a cavallo del prossimo weekend ma deve ancora trovare conferma. Sarà comunque difficile, se non impossibile, ripristinare le stesse condizioni di caldo così estreme. Potrebbero esserci nuove rimonte africane, ma non con questa potenza. La tendenza – conclude Laiosa – vede possibili ulteriori break che faranno seguito a fasi stabili più corte. La prima decade di settembre, quindi, potrebbe offrire spunto a nuove perturbazioni”.