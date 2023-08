Genova. Un’intensa perturbazione interesserà l’Italia tra venerdì e sabato ma porterà i primi effetti già a partire da giovedì con rovesci e temporali sulle regioni settentrionali. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 3 agosto

Al mattino cielo nuvoloso dal savonese verso est con dei rovesci che interesseranno le aree poste a est del Promontorio di Portofino. Stessa situazione al pomeriggio ma con schiarite più ampie anche a levante, qualche fenomeno che potrà interessare temporaneamente anche i monti a picco sul mare del genovese. Soleggiato sull’imperiese. Venti: Forti di libeccio al largo, da sud sud est sotto costa con rinforzi nelle zone interne (marino). Mari: in generale molto mosso. Temperature: In calo nei valori massimi. Costa: min 18/21°C, max: 25/29°C. Interno: min: 8/16°C , max: 24/29°C.

Venerdì 4 agosto

Avvisi: prestare attenzione alle condizioni meteo-marine. Cielo e Fenomeni: Condizioni di tempo instabile con mattinata nuvolosa dal savonese verso est. Dal pomeriggio fenomeni temporaleschi si attiveranno sul basso Piemonte, con sconfinamenti su Alpi liguri, savonese e genovese centro occidentale. Qualche occasionale piovasco potrà interessare i rilievi del levante. Migliora in serata. Venti: Forti venti di libeccio al largo, moderati da sud sottocosta. Rotazione da nord in serata. Mari: Agitato. Temperature: In calo

Sabato 5 agosto

Avvisi: Ancora mare molto mosso ma in scaduta. Cielo e Fenomeni: Migliora con schiarite ovunque e transito di cumuli di bel tempo. Tempo ventilato atlantico