Liguria. L’anticiclone africano continua a dominare sulla Liguria alimentato dal proseguimento del trasporto di aria calda in quota. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, le condizioni afose interesseranno nei prossimi giorni anche il Ponente costiero e le vallate marittime. Rimane torrido (quindi meno umido) sul versante padano.

La giornata sarà caratterizzata da un elevato disagio fisiologico per il caldo. Il tempo resta stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale, qualche cumulo pomeridiano e velature sulle Alpi Liguri. Vento settentrionale sul genovesato occidentale moderato fino al mattino, brezze a seguire. Mare poco mosso il golfo di Genova, in calo; quasi calmi o calmi gli altri bacini. Il capitolo temperature spaventa: possibili ulteriori aumenti sul versante padano dell’appennino; umidità relativa in aumento lungo le vallate del versante marittimo. Sulla costa minime tra +25 e +29°C, massime tra +30 e +35° C. Nell’interno minime tra +16 e +23° C, massime tra +35 e +40° C.

Domani, giovedì, ancora disagio fisiologico per il caldo, afa elevata. Condizioni stazionarie con brezze leggere, mare quasi calmo o calmo e temperature stazionarie.

Venerdì afa elevata, farà leggermente meno caldo in quota sull’Appennino, mentre rimane molto afoso il caldo sul versante marittimo e lungo la linea di costa. Libeccio che si imposta sul Ligure occidentale, moto ondoso in aumento.