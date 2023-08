Mercato del Ferro, presto i lavori: la scuola alberghiera interessata a gestire uno spazio

Genova. “Su questo mercato del ponente cittadino stiamo lavorando a un progetto che, in occasione di un sopralluogo effettuato lo scorso maggio, è stato condiviso con i gestori dei banchi commerciali e con un referente dell’istituto alberghiero Bergese che ha manifestato l’interesse per un insediamento in questa struttura”.

È la replica dell’assessore Paola Bordilli al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Valeriano Vacalebre che durante la seduta di oggi del consiglio comunale ha presentato un’interrogazione a risposta immediata circa le prospettive di rilancio per il Mercato del Ferro, nei pressi della stazione ferroviaria di Sestri Ponente.

“Si tratta di una progettazione preliminare a cui faranno seguito quella definitiva e quella esecutiva. Auspichiamo di poter iniziare entro quest’anno i primi lavori sulla struttura. Il mercato del Ferro ha una struttura a livello della strada ed un’altra al livello superiore”, prosegue Bordilli.

Il piano terra che ha l’accesso da via Carlo Goldoni manterrà l’attuale funzione prettamente mercatale mentre la parte prospiciente via Emanuele Ferro verrà destinata all’istituto Bergese per realizzare spogliatoi e un’aula centrale.

“Inoltre, il piano superiore verrà messo a disposizione dello stesso istituto per realizzare una sala bar e ricevimenti, cucina, laboratori e anche aule scolastiche in modo da unire lezioni pratiche e valorizzazione delle produzioni locali comprese quelle viticole”, conclude l’assessore.