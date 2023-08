Meeting di Rimini, vetrina per le eccellenze enogastronomiche. Toti: “Traino per il nostro turismo”

Liguria. “In autunno l’eccellenza enogastronomica ligure sarà protagonista di una campagna di promozione turistica nei principali scali d’Europa. Non solo a Rimini quindi, nel nostro bellissimo Paese, dove abbiamo portato alcuni piatti inconfondibili della tradizione come farinata e pesto, ma anche nel mondo. Il record di presenze straniere nella nostra regione conferma che stiamo andando nella giusta direzione e che intendiamo farlo 365 giorni l’anno. Sarà proprio il pesto a farsi portavoce di un turismo fatto di esperienze, dai sapori della tradizione alla valorizzazione della nostra economia nella campagna di promozione del territorio pronta a partire in autunno”.

Così il governatore della Liguria Giovanni Toti in visita ieri e questa mattina allo stand di Regione Liguria al Meeting di Rimini.

Dopo le trofie al pesto e la granita al basilico e limone protagoniste dell’edizione 2022, quest’anno a rappresentare le eccellenze culinarie allo stand di Regione Liguria sono ancora le trofie al pesto, pronte a fare il bis dopo il grande successo della scorsa stagione e la farinata, altro prodotto simbolo dello street food genovese a base di farina di ceci, acqua, sale e olio di oliva.

“Il Meeting di Rimini rappresenta una vetrina importante per la promozione del nostro territorio – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi in visita allo stand -, che ci permette di mettere in mostra le nostre bellezze ed eccellenze”.

“Anche in questa edizione stiamo portando a Rimini i nostri sapori più tradizionali, le trofie al pesto alla farinata. Senza dimenticare che il basilico rappresenta anche un indotto importante per il nostro territorio. Non a caso e grazie anche alla nostra enogastronomia quest’anno la Liguria ha fatto registrare il pienone di turisti, con un ritorno soprattutto degli americani che stanno tornando ad apprezzare le nostre eccellenze”.