Maxi controlli dei carabinieri: chiuse una gastronomia e una barberia per lavoro nero

Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato anche con i reparti specializzati dell’arma, hanno identificato oltre 250 persone.

Nell’attività volta al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, concentrato nella zona del Centro storico genovese, in particolare in via Prè, e nelle aree di Castelletto e San Teodoro, è stata arrestata una 35enne italiana, già nota alle forze di polizia, per spaccio e detenzione di stupefacenti. A seguito di una delle numerose attività di osservazione, veniva sorpresa cedere cocaina a un 25enne genovese. I militari procedevano dunque a perquisire anche la sua abitazione, rinvenendo ulteriori 10 dosi della stessa sostanza, un bilancino e materiale per il confezionamento, nonché la somma di oltre 500 euro presumibile provento dell’illecita attività. L’acquirente invece sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

Insieme ai carabinieri del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro, sono stati controllati due esercizi pubblici in via Prè, in particolare una gastronomia etnica di proprietà di un senegalese e una barberia intestata ad un nigeriano ma con la presenza di dipendenti stranieri di origine marocchina. Entrambi venivano sanzionati amministrativamente per la presenza di lavoratori senza regolare contratto di lavoro e con conseguente sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre i rispettivi titolari venivano segnalati all’Autorità giudiziaria per non aver ottemperato alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza. Sono state elevante sanzioni per quasi 25.000 euro.

Nell’area metropolitana sono state denunciate 4 persone: un 45 enne genovese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione della sua abitazione sita a Campo Ligure, i militari rinvenivano un panetto di hashish, una dose di cocaina e due pastiglie di ecstasy tipo “blue punisher” (le pastiglie considerate tra quelle con effetti più devastanti), due bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento e la somma di quasi 1.000 euro; un 30 enne genovese, con precedenti di polizia, per ricettazione. L’uomo, a seguito di controllo presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso di attrezzi da lavoro risultati asportati a un 80enne;

un 40enne per evasione poiché, sottoposto agli arresti domiciliari a Rapallo, non veniva reperito all’interno dell’abitazione; un lombardo di 25 anni, con precedenti di polizia, per inosservanza del foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno in questo capoluogo.