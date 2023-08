Minacce di morte e insulti a Matteo Bassetti su Telegram: chiesto il rinvio a giudizio per 14 no-vax

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone accusate di atti persecutori, istigazione a delinquere e minacce aggravate in concorso ai danni di Matteo Bassetti, direttore del reparto delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

I fatti risalgono al periodo della pandemia di covid-19, nello specifico all’agosto del 2021, quando il numero di Bassetti era finito in un canale Telegram di matrice no-vax chiamato “Basta dittatura” ed era stato utilizzato per chiamate continue e messaggi minacciosi inviati a ogni ora del giorno e della notte. Sullo stesso canale, inoltre, alcuni iscritti avevano rivolto al professionista minacce di vario genere: “Doveva farlo fuori, uno di meno”, aveva scritto un utente commentando l’aggressione di cui era stato vittima Bassetti nel settembre del 2021, e ancora “Calabresi fategli la festa a Matteo”, in riferimento a un evento in Calabria cui il medico avrebbe partecipato.

Bassetti aveva quindi sporto denuncia attraverso l’avvocato Rachele De Stefanis, e nei giorni scorsi è arrivato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per il prossimo 13 novembre: “Da agosto 2021 sono stato letteralmente sommerso da messaggi, chiamate e azioni vessatorie che hanno comportato la contestazione del reato di atti persecutori in concorso oltreché di istigazione a delinquere in quanto – ha sottolineato Bassetti – come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, numerosi soggetti appartenenti al citato canale Telegram istigavano pubblicamente i membri gruppo a contattarmi sul mio numero privato rendendosi, così, autori di reati a mio danno”.

“Come già avevo anticipato – conclude il medico – andrò fino in fondo per ottenere giustizia certo che, di là delle simpatie e delle ideologie, debba sempre sussistere il limite invalicabile del rispetto della dignità delle persone”.