Massacrato di botte (in diretta) per aver preso una strada contromano, arrestati padre e figlio

Alassio. Sono stati arrestati i due indagati per il brutale pestaggio dello scorso luglio ai danni di un 35enne di origine marocchina ad Alassio. Si tratta di padre e figlio di 45 e 21 anni, di origini rumene, raggiunti da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Savona.

Il brutale pestaggio era avvenuto lo scorso 31 luglio nei pressi di una discoteca. Determinante, nelle indagini coordinate dalla Procura di Savona e condotte dai carabinieri di Albenga e Alassio, è stata l’analisi del video realizzato dal cellulare della stessa vittima che ha ripreso in diretta il grave episodio di violenza.

Sono state soprattutto l’audio e le immagini di quel video, infatti, a fornire la svolta determinante alle indagini, permettendo di delineare i ruoli avuti nella vicenda dai due aggressori ed accertare che, a condurre le fasi cruenti dell’aggressione, è stato il padre 45enne, soggetto con diversi precedenti per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale, insieme al figlio che lo imita ricalcandone i modi e gesti feroci.

Il video, inoltre, nonostante gli aggressori nella fase finale del loro feroce pestaggio si fossero accorti della videoripresa ed avessero fatto sparire il telefono, è rimasto in rete ed è stato scaricato da alcuni followers dell’aggredito che successivamente lo hanno recapitato ai carabinieri.

Come noto i fatti risalgono alle prime ore dello scorso 31 luglio, quando la vittima dell’aggressione era stata notata da alcuni passanti all’interno della sua auto vandalizzata e parcheggiata nei pressi della discoteca Essaouira, lungo la via Michelangelo Buonarroti tra Albenga ed Alassio.

A scatenare il violento attacco sarebbe stato il comportamento del nord africano che, dopo aver bevuto e sniffato cocaina davanti alla platea virtuale, aveva imboccato contromano via Michelangelo Buonarroti, innescando un’accesa discussione coi due arrestati, buttafuori della vicina discoteca “Le Vele” ma non in servizio al momento dei fatti contestati, i quali lo hanno costretto a fermarsi ed invertire il senso di marcia.

Dopo la manovra di inversione, il marocchino aveva parcheggiato la propria autovettura dietro ad un altro mezzo e, proprio in quel momento, era scattato il pestaggio.

Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei fatti è quello di una violenta aggressione compiuto dai due buttafuori definito “del tutto ingiustificato e lucidamente crudele” dalla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo. Sei minuti serrati in cui alla vittima non viene risparmiato nulla, la si sente ansimare e, quando pare aver perso conoscenza, viene risvegliata per essere nuovamente percossa “come un birillo caduto da rimettere diritto per poterlo colpire ancora”.

Gravi le lesioni riportate dal giovane, a seguito delle quali i sanitari dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure hanno dovuto eseguire vari interventi chirurgici per rimediare ai traumi riscontrati nel paziente.

A completare il quadro accusatorio le numerose tracce e impronte isolate e raccolte sull’autovettura della vittima dai carabinieri del nucleo operativo di Albenga e la relativa documentazione fotografica. Recuperate e sequestrate anche la roncola seghettata, un coltello serramanico ed un cacciavite che il nordafricano, la sera dell’aggressione, aveva in macchina e che, i suoi aggressori, avevano trovato e deciso di portare via.

Ben conosciuta agli investigatori anche la vittima, un 35enne di origine marocchina, già più volte segnalato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica, gravato da numerosissimi precedenti di polizia. Emblematico il video girato dai residenti di piazza del Popolo di Albenga la notte del 21 dicembre 2021, quando lo stesso nordafricano, nel corso di una lite con alcuni connazionali, brandiva in strada ed affilava sull’asfalto un lungo coltello per minacciare le forze dell’ordine intervenute.

Anche allora, come in questo caso, il filmato era stato pubblicato sui canali social divenendo virale.