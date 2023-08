Marassi, protesta in carcere per aumento dei prezzi interni. Pagani (Uil): “Sovraffollamento è emergenza”

Genova. “Una rumorosissima protesta, è stata messa in atto, alle 23,45 di ieri sera, ed è durata circa un’ora, dai detenuti ristretti nel penitenziario genovese di Marassi. Prima e Seconda sezione (i reparti più grandi dell’istituto) hanno sbattuto stoviglie e pentolame alle grate e alle porte delle celle. La situazione è stata tenuta sotto controllo dal personale di Polizia Penitenziaria, trattenuto in servizio per fronteggiare eventuali disordini”

A darne notizia è il Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari, Fabio Pagani: “Ci viene riportato che la protesta dei detenuti è stata messa in atto per l’incremento dei prezzi del “sopravvitto” ovvero beni che gli stessi acquisterebbero tramite spesa interna e soprattutto (fatto grave) per la mancata o meglio ritardata consegna della spesa (generi alimentari) dai detenuti acquistata, da parte della ditta appaltatrice. Se tali informazioni dovessero essere confermate – commenta – crediamo immediato intervento dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria in quanto sia la Direzione che il Comando dell’Istituto sapevano di tale grave problematica e non possiamo permetterci disordini per problematiche non risolte, per un Istituto con una capienza regolamentare/ottimale di 456 detenuti, con presenti circa 700 detenuti”.

“Occorre tenere i riflettori sempre accesi su Marassi – conclude Fabio Pagani – Lo ripetiamo per l’ennesima volta – chiosa il leader della UILPA Polizia Penitenziaria – per le carceri è assolutamente necessaria una task force che si occupi delle diverse emergenze, prime fra tutte la ‘densità detentiva’, gli organici della Polizia penitenziaria e degli altri operatori e i modelli organizzativi. Lo abbiano bene a mente il Ministro Nordio, ma anche il Presidente Meloni, perché i penitenziari potrebbero essere il vero banco di prova del Governo”