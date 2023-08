Marassi, donna spinta per terra in piazza Galileo Ferraris e morta dopo tre mesi: la polizia cerca testimoni

Genova. Gli investigatori del commissariato di San Fruttuoso, coordinanti dal pubblico ministero Daniela Pischetola, stanno cercando testimoni oculari per la gravissima aggressione che ha portato alla morte di Graziella Trevisan, la donna di 78 anni spinta a terra da uno sconosciuto la mattina 3 maggio scorso in piazza Galileo Ferraris mentre tornava a casa con i sacchetti della spesa.

I poliziotti stanno sentendo in queste ore gli anziani che frequentano la piazza. La donna è morta sabato 5 agosto all’ospedale San Martino dove era stata ricoverata.

All’inizio la donna non aveva saputo spiegare l’origine della ferita ma dopo una settimana aveva detto di ricordare tutto. “Mentre camminavo in piazza Galileo Ferraris mi ha spinta a terra un uomo italiano con gli occhi azzurri – aveva detto ai poliziotti che l’avevano sentita in ospedale – mi ha detto di spostarmi perché ero lenta e lo intralciavo”. Le sue condizioni erano poi peggiorate fino al decesso. Per questo i poliziotti stanno cercando qualcuno che abbia assistito alla scena e possa così aiutare a fare luce su quanto successo.

Dopo la caduta l’anziana era rientrata autonomamente a casa. A far trovare la donna ferita nel suo appartamento di via Fereggiano era stata l’addetta alle pulizie del condominio che aveva notato i sacchetti della spesa fuori dalla porta di casa e alcune vistose macchie di sangue. Chiamati i soccorsi l’anziana è stata trovata ferita e in stato confusionale. Dopo sette giorni dal ricovero la donna aveva detto ai medici di ricordare quanto le era successo e aveva sporto denunciaa.